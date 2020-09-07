徐佳瑩生B前最後一唱　挺孕肚站台大唱快歌：感覺兒子在裡面跳舞

《嗨！北流》開幕演唱會5日登場，晚間由魚丁糸、魏如萱和徐佳瑩接力演出，而這也是徐佳瑩產子前的最後一唱，在演唱動感舞曲《現在不跳舞要幹嘛》時，挺著孕肚跟隨節奏搖擺，更被粉絲讚是「地表最強孕婦」，她笑說：「感覺他（兒子）在裡面有跟著手舞足蹈，會隨著音樂動個兩下自己在開趴踢，也是很捧場啦！」

目前懷孕7個月的徐佳瑩，一開場就以耳熟能詳《你敢不敢》掀起全場大合唱，除了經典歌曲外，她也選唱老王樂隊的「我還年輕我還年輕」，徐佳瑩打趣：「最近我的思維思緒很容易回憶過往，我的人生好像在一個承先啟後的狀態，這不是好症狀，感覺是初老，我希望還可以很年輕，自己能有很青春的色彩。」初登北流開唱，徐佳瑩獻唱10首歌曲，誠意十足！她也甜喊：「知道你（只北流）來的不容易，我會好好珍惜你的！」

徐佳瑩唱完《大頭仔》笑說：「越唱越開心的感覺，辣媽雖然有辣這個字，但是媽我就不行，再給我一點時間好不好，暫時還是叫我『辣妹』好不好。」透露每天都被威脅、轟炸生小孩後會睡不飽，接著透露：「我最近講話常吃螺絲。」不慎將「饒河」夜市講成「饒舌」夜市，她大笑自虧：「我還是唱歌好了！」

她預產期將落在12月，目前一切穩定安好，日前她在IG打趣身材往冰箱般發展，她透露目前已胖了6公斤，「但是後續看漲，因為還有3個月，聽說後期胖的比較快」，談到老公比爾賈孕期的貼心舉動，她說：「他帶我去買雞蛋糕，因為我發現我也比較喜歡出門走一走，出去心情比較開闊。」目前兒子小名天天換，像是寶寶、小朋友或少年A等，還未定讞。

受訪間北流董事長黃韻玲現身關心徐佳瑩，她也談起2人初次見面是在選秀比賽《超級星光大道》，「今天看到妳帶著一個圓圓小肚子上台，覺得自己有點像阿嬤」，徐佳瑩也回笑說：「姐不要這麼說，其實我還不承認自己是個媽。」黃韻玲關心演出感受是否有需改進，徐佳瑩尬回「等下再聊好了、不多」，讓黃韻玲一陣緊張，她連忙解釋「只是覺得我要想一下，現在隨便亂講顯得很不負責任，沒什麼大問題」。

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