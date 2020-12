JOOX頒發樂壇成績表　陳奕迅勢力不減連奪兩獎唔怕後起之秀

一直致力推動本地樂壇發展的音樂串流平台JOOX發布本年度第三張「JOOX TOP 聽推介」成績表,除了天王天后級人馬陳奕迅及莫文蔚等榜上有名之外,後起之秀Ian(陳卓賢)、Anson Kong及Jace(陳凱詠)亦分別勇奪兩項大獎,可見本地樂壇百花齊放,終於後繼有人!

天王天后勢力不減 陳奕迅莫文蔚連奪多獎

陳奕迅榮登今季【JOOX TOP聽推介ARTIST】第一位,同時,他翻唱2001年代表作〈Shall We Talk〉Remix版本亦獲得【JOOX TOP聽推介本地歌曲】第四位。Eason今季活動接二連三,除了早前舉辦為演藝人籌款的線上演唱會廣受關注外,與樂壇唱作新人王林家謙合作的新曲《致明日的舞》亦大受歡迎。Eason表示十分喜歡這首歌:「聽這首歌會使人心情舒暢,有鬆一鬆的感覺。希望歌曲可以給予人一種力量,一份希望。林家謙創作的歌十分多元化,我特別喜歡他偏高音的聲線,將來會繼續與他合作。」另外,莫文蔚憑電視劇歌曲〈呼吸有害〉再奪佳績,繼上季獲得【TOP聽推介OST】第一位後,今季再奪另一獎項【TOP聽推介 K歌】的第一位,天后實力無庸置疑。

奪得【JOOX TOP聽推介 ARTIST】第九位的衛蘭,分享其近況:「今年打算參與更多音樂製作,疫情使我有更多時間,便學習了在家錄音及編曲監製等工作。要特別感謝Edward給予我創作空間,我們會製作四首不同風格的歌,剛推出的《帶走你的垃圾》是其中一首,之後會開始創作一隻Jazz Album(爵士樂專輯),Jazz是我音樂的起點,所以非常期待。」而得【JOOX TOP聽推介 ARTIST】第十位的周柏豪,被問到得獎感受及與女兒的相處,隨即展露笑容:「小囡很聽話,哈哈!入行多年頒獎禮已經不是新鮮事,但對於得獎依然感到開心,很感激歌迷一路上的支持。」他透露:「新歌已在錄製中,明年會推出新專輯,還會有新電影上映,大家敬請期待。」

衛蘭奪得【JOOX TOP聽推介 ARTIST】第九位。

MIRROR成員姜濤繼上季獲得【JOOX樂迷最愛本地歌曲】後,今季再憑另一首人氣歌曲《孤獨病》獲相同獎項;而胡鴻鈞共得三獎,除蟬聯【JOOX樂迷最愛ARTIST】、亦是【TOP聽推介 ARTIST】第六位,他所唱的《妳幸福嗎?》奪得【 TOP聽推介本地歌曲】第九位。新專輯中有半數歌曲由胡鴻鈞親自作曲,被問到未來會考慮填詞,他回應:「未來都會繼續有更多創作,很享受創作的過程,好像在跟自己回顧過去一樣。想將自己的經歷透過音樂同大家分享,令歌迷可以更加了解我。至於填詞,正所謂獻醜不如藏拙,還是先繼續寫好歌,哈哈!來年會繼續推出新歌,亦想計劃演唱會,希望大家密切留意。」姜濤及胡鴻鈞兩位票王一直人氣高企,深受粉絲愛戴,號召力相當強勁。

同樣再度獲獎的林二汶憑歌曲《再聚》獲得【TOP SING推介K歌】第十位,二汶道:「其實我不擅長創作K歌,但竟然第二次獲得K歌推介,一定是因為大家喜歡在JOOX拍住唱與我唱歌。我希望透過歌曲表達一種盼望相聚的情感,即使科技方便了我們在網上交流,但我更珍惜人與人之間的親身接觸,眼神交流、微笑、體溫及味道,這是一件十分幸福的事。」

AGA亦憑著《See You Next Time》一曲獲得【TOP SING推介K歌】第三位。AGA表示:「宣傳期間不能經常出外,每次與朋友道別後,也不知甚麼時候才可以See You Next Time。這使我更珍惜眼前所擁有的,以及每一次現場演唱的機會。」AGA正在為下一張專輯做準備:「一直在音樂上尋找一些突破,作一些新嘗試,為大家帶來新的音樂風格。希望大家會跟我一樣,期待著這張專輯。」

值得一提的是,今年9月,唱片公司重新製作張國榮的經典名曲《春夏秋冬》,連帶哥哥的其他經典作品再次受到關注。張國榮一舉手一投足散發迷人魅力,即使多年後仍像烙印般刻在樂迷心中。於1996年發行的《有心人》,在24年後的今天榮獲【JOOX樂迷最愛K歌】,可見哥哥的歌曲歷久不衰,於多年後仍然極具影響力。

Dear Jane、小塵埃等本地樂團繼續發光發熱 Mirror單飛屢創佳績

電影《幻愛》由香港紅到台灣,為港爭光,而電影同名主題曲亦不遜色,登上今季【 TOP聽推介 OST】第一位。小塵埃表示:「很榮幸導演及作曲人Julian邀請我們演繹《幻愛》,以歌曲聲演出男女主角在戲內的感受。除了感謝他們,還想多謝廣大樂迷的支持及收聽。」而電視劇《反黑路人甲》中王浩信翻唱鄭伊健的《甘心替代你》作為劇集插曲,則獲得【TOP聽推介 OST】第二位,原唱版本的《甘心替代你》亦登上了【TOP SING推介 K歌】第二位,確實是歷久常新的經典歌曲。

Dear Jane繼上季憑《銀河修理員》奪得【TOP聽推介本地歌曲】首位後,今季再下一城勇奪三獎,包括【TOP聽推介ARTIST】第四位,及被網民評為「香港本年度最強兵歌」的《哀的美敦書》獲得【TOP聽推介本地歌曲】第一位及【TOP SING推介K歌】第六位。Dear Jane即將推出全新大碟,他們來年亦有特別的音樂計劃:「我們今年本想出外錄音,但受疫情影響所以留在香港。日後希望可以為每首歌設一個主題,然後去世界不同地方錄音。」李幸倪Gin Lee的《幸福門》以家的大門比喻人生來來往往的過客,歌曲奪得今季【TOP聽推介本地歌曲】第五位。Gin Lee很高興年初訂下的目標經已經順利達成:「除了剛推出的新專輯,錄唱網上音樂會亦是我另一個新嘗試,當中有很多得著,是今年意想不到的收穫。」

MIRROR單飛後,相繼推出的個人歌曲亦獲得好成績。Anson Kong、Ian 陳卓賢及姜濤三位全民造星的「大師兄」在今季獲得不錯的佳績。姜濤非常感激粉絲支持:「感謝大家花心思理解《孤獨病》這首歌想表達的意思,未來會創作更多有共鳴的歌曲。」Ian對於歌曲得獎感喜出望外:「《鯨落》是我第一次親自作曲作詞的歌,得獎對我來說意義特別重大。」而Anson Kong最想感謝歌曲的幕後功臣:「要多謝樂迷在JOOX收聽《蝸牛》,還要感謝作曲的Ian、作詞的林若寧及編曲監製徐浩。」

同樣不能忽視還有後起之秀Jace陳凱詠,她憑著《隔離》一曲首次獲得【TOP聽推介本地歌曲】獎項。Jace表示:「希望《隔離》這首歌,可以讓失戀和被隔離的人得到慰藉,沉澱後便要學會愛自己。另外,我和林家謙合唱的版本又是另一個角度,令歌曲昇華。日後會想挑戰慢歌,希望可以帶給聽眾另一種共鳴。」一眾樂壇新勢力的表現絕對值得大家持續關注。

除了KPOP紅爆全亞洲 泰國歌曲開始掀起新氣象

韓國女團的威力在今季依舊強勁, 繼BLACKPINK於上個月推出首張正規專輯後,《How You Like That》的MV近日再刷新紀錄,成為史上最快打破六億點擊率的歌曲,該曲更是本季【JOOX樂迷最愛K-POP】、【JOOX TOP聽推介K-POP】第一位及【JOOX TOP SING推介K歌】第五位,足顯BLACKPINK在樂壇的魅力!

今季多套亞洲劇集在香港獲得不錯迴響,因此OST類別由來自不同地區的電視劇OST競逐。ERROR的保錡為ViuTV 節目《ERROR自救TV》 唱的插曲〈《kigai 生き甲斐》及泰國BL 神劇《因為我們天生一對》(Still 2gether)的歌曲競爭相當激烈,雙方所得票數極為接近,最後由泰劇插曲《คนนั้นต้องเป็นเธอ》(That person must be you)以些微的票數勝出成為【JOOX樂迷最愛OST】。劇中兩位男主角的影響力由泰國蔓延至整個亞洲,迷倒一眾少男少女,該劇的主題曲《ยังคู่กัน》(Still Together)同時力壓對手贏得【TOP 10推介OST】第八位,泰劇未來的影響力實在不容小覷。

憑電視劇《地產仔》插曲《每一秒等待》 第一次獲得【TOP 聽推介OST】第五位的Super Girls成員Yanny(陳穎欣)表示:「很開心大家喜歡這首歌,表面上它在講述女主角等待愛情,但它也表達每一個人對於成長嘅期盼。無論人生到哪一個階段,都是在不斷學習和成長,希望大家可以等待到自己一直盼望的事。」緊接其後是由吳業坤主唱電視劇《殺手》主題曲《無私者》獲得【TOP 聽推介OST】第六位。坤哥說:「這首歌唱出了我這兩年的迷惘,如何重新出發,回歸最初。這是一首很淡然的打氣歌,提醒大家要保持初心,一切迎難而上。另外,我已經有一段時間沒有唱情歌,希望很快會有新作品與大家見面。」

點擊觀看完整得獎名單:

JOOX樂迷最愛本地歌曲

姜濤 – 孤獨病

TOP聽推介本地歌曲

1. Dear Jane – 哀的美敦書

2. Ian 陳卓賢 – 鯨落

3. AGA – See You Next Time

4. 陳奕迅 – Shall We Talk (Tre Lune MMXIX)

5. 李幸倪 – 幸福門

6. 吳業坤 – 原始心態

7. Anson Kong – 蝸牛

8. 陳凱詠 – 隔離

9. 胡鴻鈞 – 妳幸福嗎?

10. 許靖韻 – 代罪羔羊

JOOX樂迷最愛ARTIST

胡鴻鈞

TOP 聽推介ARTIST

1. 陳奕迅

2. 周杰倫

3. 容祖兒

4. Dear Jane

5. G.E.M. 鄧紫棋

6. 胡鴻鈞

7. 鄭秀文

8. 林俊傑

9. 衛蘭

10. 周柏豪

JOOX樂迷最愛OST

วิน เมธวิน (Win Metawin) – 〈คนนั้นต้องเป็นเธอ (That person must be you) (泰劇《因為我們天生一對 Still 2gether》插曲)〉

TOP聽推介OST

1. 小塵埃 – 幻愛 (Jonathan Version) (電影《幻愛》主題曲)

2. 王浩信 – 甘心替代你 (電視劇《反黑路人甲》插曲)

3. 吳若希 – 最遠的距離 (電視劇《殺手》片尾曲)

4. 何雁詩 – 對手戲 (電視劇《反黑路人甲》片尾曲)

5. Yanny – 每一秒等待 (電視劇《地產仔》插曲)

6. 吳業坤 – 無私者 (電視劇《殺手》主題曲)

7. 許靖韻 – 我們都錯 (網劇《戰毒》主題曲)

8. ไบร์ท วชิรวิชญ์ (Bright Vachirawit), วิน เมธวิน (Win Metawin) – ยังคู่กัน (Still Together) (泰劇《因為我們天生一對 Still 2gether》主題曲)

9. Heize – You're Cold (韓劇《雖然是精神病但沒關係》)

10. SAM KIM – Breath (韓劇《雖然是精神病但沒關係》)

JOOX樂迷最愛K-POP

BLACKPINK – How You Like That

JOOX TOP聽推介K-POP

1. BLACKPINK – How You Like That

2. Hwa Sa (華莎) – Maria

3. ITZY – Not Shy

4. BTS – Dynamite

5. SOMI – What You Waiting For

6. IU – Into the I-LAND

7. (G)I-DLE – DUMDi DUMDi

8. Red Velvet - IRENE & SEULGI – Monster

9. 金請夏Changmo – PLAY

10. ZICO, Rain – Summer Hate (Feat. Rain)

JOOX樂迷最愛K歌

張國榮 – 有心人

JOOX TOP SING推介K歌

1. 莫文蔚 – 呼吸有害

2. 鄭伊健 – 甘心替代你

3. 許靖韻 – 別為我好

4. 林家謙 – 一人之境

5. BLACKPINK – How You Like That

6. Dear Jane – 哀的美敦書

7. Ian 陳卓賢 – 鯨落

8. 陳凱詠 – 隔離

9. Anson Kong – 蝸牛

10. 林二汶 – 再聚