28歲Zayn從小鮮肉變猛男爸爸　藉疫情創作新專輯　MV狂騷肌慰粉絲

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-04 21:00

若說2020是「幻變之年」，逼使每個人重新審視生活慣性，反思環境與人際關係等問題；那麼2021則如「開創之年」，我們是時候嘗試衝出困局，於日常中學習怎樣靈活求新。

英國人氣歌手Zayn Malik 的新專輯《Nobody Is Listening》恰好演繹了動盪後渴求安身立命的態度。這張專輯中，Zayn以極其坦率的角度，將自己近年離開天團單飛發展的新視野、跟超模戀人Gigi Hadid數度離合後終成佳偶，還有去年底兩人誕下愛女晉身人父後等經歷，轉化成牽動人心的曲詞，邊盡訴「從少年到人父」的心境變化，展現對音樂的堅定不移，同時也想勉勵同處亂世的樂迷，那怕世事難測亦要勇敢前行。

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+ 4 + 4 + 4

穩步上揚的山羊男生

剛度過28歲生日的Zayn，有着典型山羊男的特性 - 凡事精益求精、自我要求嚴謹，總是不遺餘力地追逐理想，是個不折不扣的潛力股。想當年在天團「 One Direction」（1D）時期，雖然少年的Zayn跟伙伴憑青春帥氣的外表、朝氣蓬勃的流行風格，早已擄獲了無數粉絲的歡心，享受着外界所豔羨的燦爛星途，但他本性始終喜好低調，心底也嚮往在更平靜且寬廣的空間，讓自己慢慢地沉澱思緒、迸發創意，做出更多元化、更深度的音樂作品。

但Zayn從不怕改變，甚至經常主動探新，自2015年3月離開1D後，Zayn就積極開拓其他可能性，先後推出了兩張口碑頗佳的專輯，分別是單飛後首張專輯、直接空降英美兩地冠軍的《Mind Of Mine》（2016），以及2018年試圖挑戰自我、將多樣音樂調性的實驗作《Icarus Falls》（2018），向大家證明只想做最好的自己的決心。

點圖重溫Zayn 1D小鮮肉時期舊照（點圖放大看↓↓↓）

+ 3 + 3 + 3

即使2020年全球樂壇均飽受疫情，眾多演出及活動均告延期或取消，可是Zayn仍然沒有停下過音樂創作上的步伐，反而善用因社交隔離忽然多了的「空檔」，認真地檢視了自己在公在私的點滴、挫折、體會與成長，並將之化作第三張專輯《Nobody Is Listening》的靈感。過程中他還全權製作了專輯中所有創意及創作部份，既不再延續流行搖滾風格，轉戰黑人潮派音韻，還專誠邀請格萊美得主Malay（John Legend、Jamie Foxx）、Saltwives（Bebe Rexha、Charli XCX）等合作，期盼以迷人演繹及深厚唱功，讓樂迷看到其音樂新里程。

你的愛讓我成長

去年9月，Zayn率先發佈了第一波主打單曲〈Better〉，為這張叫人萬分好奇的新專輯掀開序幕。〈Better〉可說別有故事，話說Zayn打從2015年於Victoria’s Secret的after party跟超模Gigi Hadid邂逅以來，既曾合作過甜蜜戀曲〈Pillow Talk〉MV，讓人感受到兩人打得火熱，期間兩人也曾分手又再復合。

Zayn新歌〈Better〉MV狂騷肌！（點圖放大看↓↓↓）

+ 7 + 7 + 7

經歷多年風雨，Gigi 終於在25歲生日後，承認懷上跟Zayn的愛情結晶，並於去年疫情肆虐世界、社會氣氛低迷之際，迎來了愛女的出生，以喜訊為業界「沖一沖喜」。故此，以輕快R&B為基調的〈Better〉某程度是Zayn送給母女倆的歌謠，也像是給同行多年的團隊及樂迷的祝福，無怪乎歌曲推出後獲得不少共鳴，並快速衝破了5千萬串流量及紛紛進入英美排行榜。

除了〈Better〉之外，其他的歌曲同樣予人驚喜。有見人人社交隔離、無法相見，只能宅在家悶得發慌，Zayn就透過鼓勵愛人之間要多表現真實情緒的〈Vibez〉，以強勁節拍及生動旋律，試圖刺激聽者隨樂起舞、律動身體，抒發壓抑於心低的苦悶與思念；當舊生活分崩離析、前景晦暗不明，〈When Love's Around〉就請來Hip Hop個性才女Syd合唱，試圖運用柔美音場揉合PBR&B元素，分享Zayn眼中「愛可以征服一切困難」的理念。

Zayn一向喜歡挑戰高難度，所以又於Acoustic清新之作〈Connexion〉中，利用溫婉的節奏藍調，展現個人的假音技藝；〈Sweat〉則透過搖滾配置，還原80年代Synthpop的復古氣息；為了帶動專輯的高潮，〈Windowsill〉中Zayn又請來英籍rapper高手Devlin助陣，通過極富層次及心機的編曲佈局，還有擅長的PBR&B音場，展現跳脫又野性的街頭氣息，希望告訴大家不管過去一年多麼困惑，面對新一年的開始還是該抖擻精神再出發。

無處不在的創意

談到「新出發」，向來帥氣型格的Zayn，不但發揮了音樂才華，今回於《Nobody Is Listening》亦有繼續彰顯他作為各大時尚品牌聯名系列設計師的「靈感繆斯」魅力，先於〈Better〉真人版MV中大方騷肌、展示模特兒身材，再於〈Vibez〉MV換上多套有型服飾，在夢幻場景中演出歌曲故事，為作品增添更多趣味性。另外，為證明他與團隊的誠意與創意，〈Better〉及〈Calamity〉又特設了Comic版MV，給大家不一樣的感覺。

更可愛的是，當媽媽後變低調的Gigi，為了表達她對男友無限量的愛與支持，不僅於1月12日Zayn 28歲生日正日，難得「現身」個人官方Instagram帳號，寫下給Zayn的甜蜜告白，發佈為對方策劃、以「復古遊戲場」為主題的生日派對現場照，甚至還體貼地請來專業的花藝師，協力將Zayn新專輯《Nobody Is Listening》的封面視覺，轉換成為漂亮的花藝作品，搞笑又甜蜜地提提樂迷：支持這張專輯就是給Zayn的最好禮物，實在恩愛度爆燈。

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