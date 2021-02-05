On仔陳健安藉新專輯反思逆境處世之道　相信路盡見光赤地有樹

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-05 16:00

On仔陳健安去年才舉辦首個個人演唱會，隨即馬不停蹄繼續錄歌，於2021首個月份即推出第二張個人專輯《未知之知》，意指知道自己無知，是追求真相的起步點。網絡科技為我們帶來演算法，人類幾乎以為世上所有事情都可以估算出來，而近幾年所發生的種種卻告訴我們，我們唯一知道的就是自己無知。也唯有自己在這個狀態，才能謙卑看待所有。On仔在未知之中克服恐懼，繼續往內走，帶來依然對自己坦白的音樂，很個人，卻又很易和大家產生共鳴，因為我們都在一同經歷這一切。

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望著大霧輾轉散於街裡

關於「未知」這課題，On仔早在2018年率先面對，單飛加上及動盪的兩年，是價值觀海嘯，拆爛思想再重整的過程，信念試煉的好機會。隨著社會運動和疫情，未知的恐懼籠罩生活，他的個唱被逼延期，被動跌入了「未知」的狀態，開始思考和體驗「未知」，知道自己「未知」，或者就是答案，〈未知道〉由此而來。

若我們從更高角度去看，正正因為這強行與外界隔離，我們多了很多時間面對自己，修復舊有傷口，再自強：「2021我更相信自己的想像力和創造力就是面對未知的態度，保護和支持有創作力的靈魂。而每日的工作就是繼續強化自己本位，執屋、冥想、健身、聽歌、睇書、煲劇、練聲、食蛋卷，做好準備然後放鬆迎接各種未知。」未知不全然只帶來恐懼，亦可代表可能性，全憑觀察者意志。

重新定義何謂「癈」

城市活動因著疫情而慢下來，本來安排好多姿多采的生活也被迫要轉型。從前我們都會認為忙才是積極的生活態度，總要找些事情來忙，找個世俗目標去追求，才對得起著重高經濟生產力的社會。而關於這，On仔亦以歌曲〈廢學〉回應：「我的廢學是想跟大家分享這種閒散放空失焦的狀態是每個人必需的，尤其是繃緊的香港人，休息就會覺得guilty。如何拿捏這種廢狀態就是廢學，才能繼續向前走，我也在領悟中。」相信疫情之後，全世界對於所謂「廢」這個標籤都會有新的定義。

對的時間足夠勇氣和衝動

唱過〈時間之光〉、〈在錯誤的宇宙尋找愛〉、〈一吻穿越四十六億歲〉，到新專輯這一首〈時光邊緣的人〉，On仔總愛演繹一些以時間為主題的作品。而有關時間點，不同的人對於對的時間錯的人，或是錯的時間對的人都有不同取捨，於On仔，他的選擇簡單直接：「Timing重要，要配合勇氣和衝動。一定會揀對的人，時間錯了，之後也會再遇上。錯的人就保持距離好了。」

對的時間加上勇氣，大概也是這兩個因素，成就了On仔去年舉辦首個個人網上演唱會，也算在未知中找到了一個答案：「網上有留言看到我編排的心機，而有些聽眾沒想過某些歌曲排列會帶來化學作用，例如〈時間之光〉與〈Children Song〉、〈總有離開的時候〉與〈失戀太少〉、〈18〉與〈年輕的我們〉，很開心大家有細心留意，也要感謝KKBOX的編輯show後的文章，完整紀錄了整個演唱會。」

由於是第一個做，所有事情都有很大自由度，將自己所相信的、能提升族人身心靈級數的生活態度和訓練都放進《本原祭》裡，On仔亦很滿意自己真的能夠體現「以青春之名」拓荒的精神。個人認為更重要的是，是作為一位歌手，能以自己最擅長的事，鼓舞世道低迷的大家，在未知之中帶來溫暖與光明。

唯一識穿恐怖其實似有若無

如果說這幾年所發生的都是在做夢，那可能大多數人都會認為是惡夢。對於On仔來說，這個惡夢未算恐怖，這個才算：「我躺在睡床，發現家門微微打開，門隙下有一條紅絲帶角，我從門中央的信箱口（舊式公屋門，郵差上門送信那種門）看出去，全是紅色的。我捉著絲帶角，一扯，有東西跟我鬥力，門打開，一把男人聲跟我說：『細路，唔好咁多事。』」

但不見得惡夢都只帶來恐懼，有時會帶來靈感，像這次的新歌〈惡夢經〉便是一例：「2019年10月19日，我看見蘇打綠重組，準備拍MV，突然間Bass手跟導演說，『我可以站在面前嗎？』Bass手整個拍攝過程都超over，好像刻意要擋住青峰，場面非常尷尬。唔⋯⋯然後就有一個旋律出現，我也不肯定是蘇打綠唱給我聽還是自己哼，總之醒來就記住了，demo叫〈綠色的夜晚〉。」夢的感覺愈強烈，愈該了解背後的原因，On仔亦常在IG分享自己發過的夢，還有夢的解釋，很有趣的分享。同時，願我們也能在這幾年還在發的夢，裡找到屬於我們的意義。

要相信路盡見光赤地有樹

專輯以〈約定的夢幻島〉作結，跟開首的〈未知道〉都有「暴雨後有仙島」這句歌詞，原來甚有心思：「〈未知道〉是第一track，〈約定的夢幻島〉是尾track，首尾呼應。經歷了在家中耍廢、發惡夢、逆思考假若我成為一個甚麼都知道的人、對抗無知的行為，奮鬥過、和壞人拼搏過之後，與一班同伴互相扶持，尋找夢幻島，未來或者更難過，大概從來沒關口是容易過的，也要繼續相信。」歌曲勵志有愛，尤其喜歡「不管世事再變過同路行的人又會拉起我」，多謝On仔。這片土地上的我們，縱然未來仍是未知，只要記得，暴雨後有仙島，亦期待On仔未來帶我們聽到，更多他將發現的音樂群島。

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