BLACKPINK演唱會2025新加坡｜11月兩場門票攻略+購票連結+座位表

BLACKPINK演唱會2025新加坡｜門票攻略＋購票連結＋座位表｜BLACKPINK時隔兩年重返新加坡，BLACKPINK演唱會《DEADLINE》世界巡演將於2025年11月29至30，在新加坡國家體育場舉行。優先購買一共有三個途徑：1. Weverse Blink會員、2. Visa Infinite、3. Visa，並會在Ticketmaster公開發售門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表！



BLACKPINK演唱會2025新加坡搶飛攻略🎤

BLACKPINK演唱會2025新加坡｜詳情

演唱會日期：2025年11月29日至2025年11月30日（兩場）

演唱會時間：兩場均為晚上7點

演唱會地點：新加坡國家體育場

門票價錢：（下為新加坡元）

VIP BLINK PIT 套餐（企位）：$398

VIP BLINK 套餐（坐位）：$428

CAT1：$348

CAT2：$298

CAT3：$258

CAT4：$228

CAT5：$208

CAT6：$168

CAT7（企位）：$168

CAT8（視野受限）：$228

CAT9（視野受限）：$208

CAT 10（視野受限）：$168

*門票視供應情況而定。

優先訂票平台：Weverse Blink會員、Visa Infinite、Visa、樟宜獎勵計劃會員

公開發售平台：Ticketmaster

BLACKPINK新加坡演唱會2025｜優先購票

門票發售時間：

Weverse Blink會員：6月10日11:00AM – 11:59PM

Visa Infinite：6月11日11:00PM-2:00PM

Visa：6月11日4:00PM-11:59PM

手續費：

$301及以上的門票每張需支付$20預訂費

票價低於$300的門票需支付每張$10的預訂費

購票連結：Ticketmaster

門票領取方法：自行打印Ticketmaster賬戶中的電子票

BLACKPINK新加坡演唱會2025｜座位表

BLACKPINK新加坡演唱會2025座位表（Ticketmaster）

BLACKPINK演唱會2025新加坡搶飛攻略🎤

BLACKPINK新加坡演唱會2025｜4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

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