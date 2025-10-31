TXT演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW> IN HONG KONG將於2026年1月10日（週六）及1月11日（週日）在亞洲國際博覽館 - Arena（1號展館）舉行，會在Damai、Fantopia優先開賣門票，並會在大麥、Fantopia、快達票 HK TICKETING公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
TOMORROW X TOGETHER演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年1月10日（週六）及1月11日（週日）
演唱會時間：1月10日下午7點 及 1月11日下午6點
演唱會地點：亞洲國際博覽館 - Arena（1號展館）
門票價錢：HKD 2099(VIP STANDING) /1899/1499/1199/799
TOMORROW X TOGETHER演唱會2026香港｜會員優先購票登記
MOA MEMBERSHIP（GLOBAL ONLY）會員優先購票登記
會員登記時間：2025年10月10日（週五）下午2點 至 10月16日（週四）下午2點
必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。
MOA MEMBERSHIP（GLOBAL ONLY）會員優先購票
優先訂票渠道：大麥、Fantopia
門票發售日期：2025年11月1日（週六）
門票發售時間：上午9點至下午3點
門票限購(每個帳號)：4張
TOMORROW X TOGETHER演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：大麥、Fantopia、HK TICKETING
公開開賣日期：2025年11月1日（週六）
公開開賣時間：下午6點起
門票限購(每個帳號)：4張
TOMORROW X TOGETHER演唱會2026香港 | 座位表
TOMORROW X TOGETHER演唱會2026香港 | 大麥4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
TOMORROW X TOGETHER演唱會2026香港 | 交通
巴士
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
港鐵
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"