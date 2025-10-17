許軼Day新歌《これも愛》告別甜美形象　澎湃新歌反擊外界批評？

女子組合COLLAR成員Day許軼，繼先後推出《Wait A Second》及《hold on》兩首個人單曲後，昨日（16日）再推出本年度第三首單飛作品《これも愛》（Koremo愛)，今次曲風節奏澎湃，以她擅長的跳唱快歌為主，帶出主題——無論外界有幾多批評聲音也好，都要做好自己、堅守自己信念，用愛感化他人。Day直言對此信念一直堅守不懈，不過入行初，面對外界的「聲音」，她亦曾動搖。



Day許軼新歌造型。（官方圖片）

新歌《これも愛》由Oscar填詞、T-Ma監製，以「做自己」為題，Day表示：「首歌名稱係日文，意思係帶住愛去對待所有事。有啲00後整頓職場概念，因為而家社會，有好多人去批評其他人，但無論啲人點講、點話你都好， 只要堅持做自己，同埋堅持自己信念，愛自己，仲要用愛感化埋其他人，咁就會有自信，亦會越來越閃亮。」為配合主題，Day在MV中，以修女造型的設計上陣，喻意用愛感化別人。

Day在MV中，以修女造型的設計上陣。（官方圖片）

Day曲風大突破！駕馭澎湃曲風大展舞技

對於歌曲帶出的信念，Day滔滔不絕，不過問到她在入行初，面對外界的批評聲音，可有被動搖？她直認不諱說：「出道時，我都有講過，外界對自己批評，我都可以一笑置之，但對其他人嘅批評，我就會諗『我都識呢個人，佢唔係咁㗎喎，點解會咁話佢呢？』我就會有好大感覺，所以同Oscar傾呢首歌嘅時候，就融入曲中，想拍拍膊頭，同我覺得閃亮嘅所有人講：只要心中有光，知道目標，就會好閃亮、好靚。」

來到第三首單飛歌曲，Day終於在《これも愛》中展現擅長的勁歌熱舞，有別於《Wait A Second》的cute cute風格，與《hold on》的小清新曲風，Day謂：「呢一年，想呈現多啲不同面向畀大家，呢首歌係其中一個性格及其中想表達嘅嘢，今次特別嘅地方係排舞上，呢首歌由兩位香港排舞蹈師所排，比較女仔型格，過去都未跳過呢個風格，所以好鍾意。」

Day新歌澎湃曲風。（官方圖片）

Day拍劇上癮？

問到Day今年除了單飛出歌，又有劇集出街，她還想嘗試其他領域的工作嗎？她表示：「好想再拍劇，上次拍劇之後，有一段時間未有新劇拍，好期待，拍劇學咗好多嘢，經歷嗰次後，想有多啲不同經驗。」