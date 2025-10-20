杜德偉演唱會｜尾場三代同台隔空演出淚灑紅館　8歲囝囝首登紅館

一連兩場的《杜德偉GET UP 世界巡迴演唱會- 香港站》於10月19日在紅館舉行尾場。尾場演唱會杜德偉與亡父及8歲囝囝AJ隔空合體實現「三代同台」，令他憶父時感觸數度淚灑舞台。而首登紅館的AJ表現極之淡定，更爆肚稱「做晒功課」，獲准食嘢即興奮大叫「Yes」，可愛反應成功搶鏡。



（官方圖片）

杜德偉表示為了今次個唱尋回不少舊相片，又問大家有否看過《點解咁好笑》，當年的好拍檔林敏驄即在台下大叫「好好睇」，其後杜德偉唱《不走》時，一度感觸落淚！杜德偉表示自從做爸爸後，不時都會想起亡父杜奧利（Ollie Delfino）：「如果佢仲喺度今日都會入場，鏡頭影吓佢、佢會揮吓手。我同Daddy 感情非常好，佢離開後我真係好難過，但有長輩安慰我，話佢會返嚟我身邊。識我Daddy嘅朋友，都會叫佢做Alex Daddy，直到我聽到有人叫我AJ Daddy ，我就明白晒。」杜德偉其後唱出《Wonderful World》時，大螢幕播出多張杜氏父子合照，之後身穿白色西裝的AJ驚喜現身舞台，三代同台隔空演出，場面既溫馨又感人。

（官方圖片）

8歲AJ十分淡定，與爸爸合唱後向觀眾打招呼，又獲同學仔送花支持，杜德偉透露AJ的同學、老師今晚全部都有入場，成功將觀眾平均年齡拉低。「多謝你哋為咗睇AJ唱幾句歌，要睇兩個半鐘頭嘅演唱會。」杜德偉對AJ表示今晚是他人生首個紅館演唱會，但接下來又要暫別樂壇，叮囑他要好好讀書及返屋企做功課，但AJ即表示「做晒啦」，聽到獲准「返後台食嘢」時，AJ即大叫「Yes」十分可愛。

（官方圖片）

（官方圖片）

杜德偉表示《GET UP 世界巡迴演唱會》由2019年「起跑」，一直盡力做到最好，期間曾因疫情一度暫停，而他有感一切的改進，都是為了命中注定的香港站，在港開騷獲親朋好友、舊同學到場支持，哥哥杜德智更被「點名」起身與觀眾打招呼！此外，杜德偉亦特別感謝由台灣飛香港撐場的Vanness吳建豪。除感謝好友，杜德偉亦公開感謝太太Ice，他指對方屬性格外柔內剛，不時提點自己做得更好，而他亦會自我鞭策做得更好，以免被對方「食住」。

（官方圖片）

個唱尾聲，杜德偉開放點唱環節，除清唱《只想留下》，又即席清唱《鍾愛一生》，最後變成全場大合唱，成為個唱難忘的一瞬間，而《不要重播》時Alex亦再度眼濕濕。

完騷後，杜德偉接受訪問時透露，三代隔空演出最感動：「綵排時都覺得到正式時會『瀨嘢』，嗰種感覺真係控制唔到，全場點晒燈，到我Daddy唱嗰部分，支咪升上嚟，真係忍唔住好感動。可能因為香港主場，比上次台灣更感觸，現場有好多親朋好友，佢哋好了解同錫我。」杜德偉又希望可為囝囝AJ留下難忘時刻，更爆AJ十分輕鬆，一到會場時便問：「係咪可以即刻上台？」。見囝囝獲如此多人愛錫，自己亦感到安慰。被問到是否計劃5年後再開個唱，杜德偉認為一切隨緣，但「緣份」來到時，一定會盡力做到最好。