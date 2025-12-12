叱咤2025丨最喜愛歌曲10強MIRROR六人上榜　Gin Lee成唯一女將

由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。截至12月12日中午12時，首輪投票正式完結，最後十強如下：



叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2025

最後10強（排名依歌名筆劃序）

《By my side》 — Tyson Yoshi / 張敬軒

《Lemonade》 — 盧瀚霆

《On a SunnyDay》 — 姜濤

《今繼》 — 柳應廷

《四月物語》 — 林家謙

《白夜行》 — Gin Lee

《用背脊唱情歌》 — Gareth.T

《純銀子彈》 — 呂爵安

《給千億顆星選中的二人》 — 陳卓賢

《說謊者》 — MC 張天賦

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。（官方圖片）

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票將於下週一（2025年12月15日）中午12時至12月19日中午12時繼續進行，選出最後五強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！