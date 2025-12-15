坣娜逝前慘況曝光 曾失明兼失語 老公淚揭她臨終堅持「這遺願」
59歲的坣娜（原名蔡宜樺）10月與世長辭，優雅模樣永存人心，老公薛智偉12月14日替亡妻舉辦追思會，正逢猶太教光明節的第一天，他點上蠟燭，送上象徵光亮的守護祝福。
會後他受訪談到坣娜對抗病魔最後一年很辛苦，出現失明、失語的狀況：
但我天天都能跟她溝通，我們睡同一張床，天天都要一起。
他說坣娜2021年4月舉辦演唱會，過了半年後確定罹癌：「她一直那麼優雅、漂亮，她不想讓人家知道」。薛智偉表示夫婦早做好面臨生死的心理準備，且坣娜不希望死後叨擾親友，生前叮囑他別辦追思會、告別式並隱瞞死訊：「我跟她說，我可能需要做，不可能一輩子不告訴大家，不然我內心可能會爆炸。」
在追思會的前一天，他順完流程之後返家後夢到亡妻：「坣娜很有智慧以及品味，她來入夢罵我傻瓜，既然要做，就把真心說出來，不要背稿。」於是他今天致詞時捨棄講稿，向親友分享最真摯的心聲，他說：
我必須要做到讓坣娜很開心，她的微笑模樣永遠在我記憶裡面。
薛智偉不捨透露坣娜對抗病魔的過程，由於不想待在醫院，多數時間在家治療，自己全程相伴，彼此不用透過言語即能溝通：「最後一分鐘她是在我的手中、在床上離開。」回憶生離死別那一刻，他說：「她的靈魂飛得很快，我就知道她在這個世界，使命已經完成了。」
