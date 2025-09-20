44歲蔡依林公開逆齡保養秘訣　營養師深度解析「這方法」的好處

最近社群最紅的「健康挑戰」竟然不是減糖、不是健身，而是──早睡。天后蔡依林（Jolin）在Podcast節目《Pleasure Talks》公開自己的保養秘訣，就是每天晚上9點半上床睡覺，笑說「我前陣子因為時差連續三天9點睡，起床覺得自己超漂亮！」



一句「早睡就會變漂亮」立刻在Threads掀起網友模仿潮！早睡真的好處多嗎？《網路溫度計DailyView》帶你從營養師角度解析！

蔡依林44歲還能逆齡？答案竟是睡眠

距離上一張專輯《Ugly Beauty》相隔六年，Jolin蔡依林今年終於帶著全新專輯《Pleasure》回歸，同步推出Podcast節目《Pleasure Talks》，將音樂中探討的「愉悅」與「情緒」延伸到更真實的生活對話。

而第二集找來好友蔡健雅與吳青峰，談到「生活作息」時，兩人都忍不住佩服Jolin狀態維持這麼好。Jolin提到關鍵的秘訣就是「作息規律」，以往平日10點就會上床就寢，最近更提早到9點半入睡，還笑說：「我連演唱會都希望下午舉辦，因為熬夜對身體實在太大負擔。」

蔡健雅聽到Jolin「9點半就睡」驚訝直呼：「怎麼有人聚會可以準時消失？」吳青峰則難得動心：「是不是10點睡真的有差？」現場立刻充滿笑聲與討論。

而這段「早睡保養論」立刻在網路掀起熱議！根據《網路溫度計》的「人氣歌手」口碑聲量排行三日榜（2025/8/17～8/19），蔡依林目前暫居第三，「作息、睡覺、規律」等都因這起事件成為討論焦點。

社群掀「早睡」模仿潮！台灣營養師揭「減重」關鍵

這樣的「美容覺哲學」不僅讓44歲的Jolin依舊保持最佳狀態，也意外引發網友對「早睡」的好奇與效仿。在Threads上掀起一波趣味模仿潮，紛紛喊話「從今天開始，我要變成蔡依林，9點半就睡覺」。另外衍生出爆笑迷因：

「當你還在EMO的時候，蔡依林已經睡著了」

「現在是凌晨一點，蔡依林已經睡了三個半小時」

「蔡依林已經睡3分鐘，我還沒洗澡」



早睡真的可以減重嗎？台灣營養師薛曉晶指出，想瘦並不是少吃，而是要「睡得早」。熬夜後，飢餓素上升、瘦體素下降，你就更想吃甜食、炸物。

《Nutrients》2022研究：

睡眠不足會讓人特別想吃高糖高脂的食物，形成吃不飽、瘦不下的惡性循環。



《J Diabetes》2025針對2型糖尿病族群的最新研究：

晚睡會顯著增加BMI與代謝症候群風險。換句話說，不正常的作息會讓身體脂肪分布異常、代謝下降，更容易變胖。



營養師薛曉晶總結，無論你是小孩、大人、健康人還是糖尿病高風險族群，「晚睡」都會打亂荷爾蒙、影響飲食選擇與代謝力，是減重失敗背後經常被忽略的元兇。

怎麼幫助自己早睡？晚餐、點心都是巧思

想9點半準時睡，吃晚餐就不能太晚、太油膩。薛曉晶建議「高色胺酸晚餐＋助眠小點」，能大幅減少夜間飢餓感與入睡困難：

晚餐建議組合

嫩煎雞胸肉

杏鮑菇炒菠菜

紫米飯半碗



睡前小點擇一吃

香蕉豆漿布丁＋亞麻仁粉1匙

一杯櫻桃汁



為什麼早睡能「越睡越瘦」？3大關鍵

1. 抑制暴食：

補充色胺酸可促進血清素與褪黑激素生成，降低焦慮與情緒性進食，是穩定夜間食慾的第一步。

2. 穩定血糖：

褪黑激素在深夜與胰島素協同運作，幫助夜間血糖穩定，避免將多餘熱量轉化為脂肪。

3. 燃燒脂肪：

睡得夠深夠久，瘦體素才能規律釋放，維持隔天的基礎代謝率與脂肪燃燒速率。

《Sci Rep》2025研究更證實，早睡搭配早起運動的人，短短四週就能顯著降低體脂，且褪黑激素節律同步、睡眠潛伏期縮短，減脂效果最佳。

