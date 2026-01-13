新城勁爆頒獎禮2026傳出「瘦身」 獎項削減三成　僅設單一新人獎

隨著《新城勁爆頒獎禮2025》圓滿落幕，業界隨即傳出明年將迎來翻天覆地的變革。據報，新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉（馬生）近日與高層展開秘密會議，落實推行「第二度優化」計劃，核心宗旨定為「尊重音樂」，務求令頒獎典禮更具代表性。

有傳《新城勁爆頒獎禮》明年將迎來翻天覆地的變革。（葉志明 攝）

獎項總數大幅裁至48個

消息指出，2026年度的頒獎禮將大刀闊斧改革獎項，總獎項數目將由原先的73個大幅裁至48個。當中最震撼的改動，莫過於將《勁爆男新人》、《勁爆女新人》及其金銀銅獎項悉數取消，合組成唯一的《勁爆新人獎》。這意味著所有新人不再分性別競爭，必須在全年度所有新力軍中脫穎而出，爭奪唯一的榮譽，難度極高。

《勁爆男新人》、《勁爆女新人》及其金銀銅獎項將悉數取消，合組成唯一的《勁爆新人獎》。（ig@regentleman）

合唱獎項全面消失？

此外，過往常見的《勁爆合唱歌曲》金銀銅獎亦傳出會被全數刪減。未來合唱作品將不再享有獨立組別，歌手必須憑實力與所有歌曲競爭，力逐「十大勁爆歌曲獎」。馬生此舉旨在提升獎項的含金量與認受性，藉此贏取樂迷的信任，並與唱片公司攜手推動廣東歌持續發展。

過往常見的《勁爆合唱歌曲》金銀銅獎亦傳出會被全數刪減。（ig@jeffreyngai）

電台廣播同步改革

除了獎項大改革，馬生亦計劃全面提升新城知訊台的音樂節目水平，從電台日常廣播開始貫徹尊重音樂的精神。這套「組合拳」改革無疑為香港樂壇注入了新的競爭力，不僅是督促歌手以更高水準的作品，更是對整個香港樂壇的推動。