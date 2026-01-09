「福建歌王」郵輪上突腦出血昏倒送院不治　因患癌一度體重暴跌

新加坡資深歌手謝金石出身自廣播界，曾參與電影《荒唐世家》、《橋的兩岸》的演出，憑藉專輯《騎白馬過南塘》踏入樂壇，受封為「福建歌王」。



沒想到昨（8）日下午病逝，享壽73歲，女兒跟好友難過地證實噩耗，令喜愛他的歌迷悲痛不已。

「福建歌王」謝金石8日下午病逝，享壽73歲，女兒跟好友難過地證實噩耗。（Xie Jin Shi@FB）

謝金石生前一直從事歌唱教學工作，後罹患前列腺癌末期：

去年9月才現身聚會 謝金石驟然離世

謝金石生前健康狀況急遽下滑，最近一次公開露面是去（2025）年9月出席藝人中秋聚會。邀請他錄製唱片、有40多年交情的資深媒體人管雪梅在臉書心痛地透露，才去醫院看望，回家就接到好友過世的消息，真的感到非常難過，不過慶幸中午有去見最後一面，

老朋友！一路走好。

也希望家人節哀保重。

郵輪上腦出血昏倒 緊急送醫不敵病魔

根據《聯合早報》報導，謝金石2023年體重開始莫名下滑，隔年6月因背部疼痛就醫，驗血後發現癌症指數超標，確診罹患前列腺癌末期，癌細胞擴散至全身多個部位，體重暴瘦只剩51公斤，身體已禁不起化療耗損體力。

女兒謝苓莉受訪時表示，父親於2日凌晨3時在郵輪上突然腦出血昏倒，緊急送到岸上的醫院，但病情相當不樂觀，家人已做最壞的打算，最後平靜且安詳離世。

謝金石的親友發布訃聞，追思禮拜定於9、10日兩天，週日（11日）舉辦出殯儀式，盼大家能來送他最後一程。（Xie Jin Shi@FB）

儘管飽受病痛折磨，謝金石仍努力保持正向樂觀的態度，在朋友與學生的鼓勵下，積極對抗病魔，生前一直從事歌唱教學工作。如今驟然離世，謝金石的親友發布訃聞，追思禮拜定於9、10日兩天，週日（11日）舉辦出殯儀式，盼大家能來送他最後一程。

