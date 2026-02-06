Coldplay捉姦│ 女事主登台談危機公關　網民：現場有Kiss Cam嗎？

去年夏天在酷玩樂團（Coldplay）演唱會上，因與已婚上司親暱舉動被現場「親吻鏡頭」（Kiss Cam）意外捕捉而引發軒然大波的HR高階主管卡博特（Kristin Cabot），似乎從這種輿論風暴中找到了變現方式。據最新消息，這場公關災難的主角已受邀擔任今年4月「2026危機公關研討會」（Crisis Comms Conference）的主講嘉賓，分享她如何從身敗名裂的醜聞中「奪回敘事權」。



《紐約時報》報道，根據《PRWeek》公布的議程，現年53歲的卡博特將與為其處理醜聞後續的公關專家穆夫林（Dini von Mueffling）共同登台，進行題為「奪回敘事權」的30分鐘專題演講。

卡博特將與為其處理醜聞後續的公關專家穆夫林共同登台。（Instagram@prweek）

演講介紹指出，卡博特將以親身經歷探討女性在媒體聚光燈下遭受的極端公開羞辱，並分享協助她掌控局面、改寫人生故事的長短期策略。然而，這場會議高達875美元（約6800港元）的門票價格引發輿論冷嘲熱諷，不少網友揶揄此價格甚至比演唱會門票還貴。

去年7月，當時擔任數據公司Astronomer首席人力資源總監的卡博特，被拍到在演唱會看台與行政總裁拜倫（Andy Byron）親暱相擁，導致兩人雙雙於一個月內引咎辭職。

回顧這宗公關噩夢，當時Astronomer公司曾試圖以幽默手段化解，甚至聘請了Coldplay主音Chris Martin的前妻桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）擔任臨時發言人拍攝惡搞廣告，但仍無法平息風暴。

相較於至今保持緘默的前CEO拜倫，卡博特在去年12月便高調接受多次採訪，哀嘆自己彷彿被烙上了「紅字」（Scarlet Letter）。主辦單位聲稱，此次會議將提供參與者一套全新的「危機劇本」，以便在突發事件成為常態的今日隨時調整應對方針。

然而，這項大動作復出的舉動並未獲得大眾諒解。在社交媒體上，不少民眾對高額門票表示不屑，甚至有人毒舌問道：

現場也會安排親吻鏡頭嗎？

或直指「是誰先弄丟話語權的？」。儘管爭議不斷，該研討會仍定於4月16日在華盛頓特區舉行，屆時除卡博特外，還將有來自防止自殺非牟利組織及AI公司等14位跨產業講者出席。此案再次引發各界對於公關危機後，當事人如何平衡「自省」與「洗白」的熱烈討論。

