tripleS全員24人首度襲港開騷　3.14白色情人節西九竹翠公園見

被譽為創新型韓國女團的tripleS，一直以跟粉絲緊密互動而聞名，並在K-pop界建立嶄新的地位。因此，她們早前在社交媒體上公佈即將舉行2026年的巡迴演唱會後，隨即引來K-pop迷的熱烈討論。而主辦單位AEL Music Nation近日正式宣佈《2026 tripleS OT 24 Concerts in Asia <My Secret New Zone> — Hong Kong》演唱會，將在今年3月14日，於安盛竹翠公園，西九文化區盛大舉行。



史無前例24人全陣容

由於這是tripleS第一次來香港舉行屬於她們的演唱會，為了回應WAV（粉絲名稱）的熱烈期待，SeoYeon、HyeRin、JiWoo、ChaeYeon、YooYeon、SooMin、NaKyoung、YuBin、Kaede、DaHyun、Kotone、YeonJi、Nien、SoHyun、Xinyu、Mayu、Lynn、JooBin、HaYeon、ShiOn、ChaeWon、Sullin、SeoAh、JiYeon將會全員24人來港演出，單是想起她們整隊出現在舞台的效果已經相當震撼。

寵粉福利大放送

同時，她們也預備了豐富的福利回饋購票觀眾。當中包括購買$1,580門票才獨享的觀賞Sound Check，其他還有演唱會後After Talk、團體簽名海報、個別成員的Postcard、拍立得、簽名海報、COSMO徽章等多種福利。

tripleS出道之後成為K-pop界的話題全因跟粉絲的親密互動，WAV們都能夠透過官方的COSMO應用程式來參與組合的發展，譬如她們的回歸內容，以及小分隊的成員組合。加上每位成員又會定期向歌迷透露團體、小分隊，甚至個人活動，增加了粉絲的投入感，從而跟tripleS建立了密不可分的深厚關係。

搶飛攻略

不論你想現場欣賞全員24人的精彩舞台演出，還是想跟她們一起度過白色情人節，都不要忘記2月10日中午12時，《2026 tripleS OT 24 Concerts in Asia <My Secret New Zone> — Hong Kong》演唱會的恒生Mastercard信用卡優先購票。至於公開售票則會在2月13日星期五中午12時正式開售，票價分為$1,580、$1,180和$880。如想知道更多tripleS香港演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。

