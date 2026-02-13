張與辰新歌首灑男兒淚　攜手李芷晴、賴佩琳雙女主演繹遺憾愛戀

踏入2026年, Vic張與辰推出全新個人單曲《獨居的儀式感》。此次作品仍是與辰親自作曲，再找來剛剛小登科的音樂監製陳考威，歪歪填詞, 一同與製作團隊深深地強化了歌曲的情感深度，與辰以故事形式唱出孤獨的感覺，創做出更具層次感和共鳴的作品給大家。

張與辰推出全新個人單曲《獨居的儀式感》。（公關提供）

MV 劇情與留白美學

《獨居的儀式感》向大家展示了一個充滿情感的故事，表達著一種失落與懷念的感受，帶出歌曲意念＂明明全屋傢俬都按你的喜好添置，所有生活習慣都因你而改變，卻最終化為我獨居的儀式感＂。這種矛盾的心情讓人感受到愛的美好與隨之而來的孤獨，讓每一個細節充滿了回憶與思索。

《獨居的儀式感》向大家展示了一個充滿情感的故事。（公關提供）

配合歌曲，MV的故事講述了一對男女之間的甜蜜與溫馨，然而...最終卻面臨分手的局面，值得注意的是，MV並沒有特別交代分手原因，專登以這個＂留白＂形式，給予觀眾更多的想像空間，讓大家自由解讀，或許分手只是因為時機不對，或許還有其他未說出口的原因.....

MV採取「留白」形式。（公關提供）

多項「第一次」大突破

這次的MV拍攝中，更突破了與辰幾個的第一次! 他第一次在MV中流下男兒淚，更首次邀請兩位女主角現身！其中一位更是初次拍攝MV，為這部作品獻出了她的第一次的女神李芷晴，二人飾演甜蜜情侶，而另一位則是賴佩琳。此外，還有特別嘉賓”Falala”是由與辰親自設計的插畫，Falala 在MV中擔任重要角色，將二位主角連在一起。 與辰將音樂與視覺藝術相結合，令初登銀幕的Falala為與辰的音樂增添了更多亮點。

張與辰第一次在MV中流下男兒淚。（公關提供）

張與辰MV首次邀請兩位女主角現身。（公關提供）

《獨居的儀式感》 目前已在全球音樂串流平台上架。MV 完整版已於TVB Music Group 官方 YouTube Channel播出。

《獨居的儀式感》

主唱: 張與辰

作曲: 張與辰

作詞: 歪歪

編曲: Nick Wong

監制: 陳考威