「亞洲咖啡音樂節」啟德開鑼　黃妍朝聖2千元咖啡最後唔捨得放手

由24/7 FITNESS 冠名贊助的「亞洲咖啡音樂節」以香港作為首站起點，集合各地頂尖咖啡力量與音樂唱作人，旨在打造前所未有的「咖啡 × 音樂 × 生活」國際盛會。由3月6日起一連三日的活動以「讓咖啡連結城市，讓音樂啟發生活」為使命，透過香氣與旋律，尋找屬於亞洲大都會的生活節奏。主辦方Y9 studio表示，首屆音樂節選址香港，旨在連結亞洲精品咖啡品牌及本地美食，打造跨地域交流平台。



黃妍（Cath）以「咖啡音樂大使」身份出席「亞洲咖啡音樂節」。（官方提供圖片）

「亞洲咖啡音樂節」今日啟德開鑼

作為重頭戲的「珍稀咖啡體驗區」，大會搜羅了合共九款世界級珍稀咖啡豆，總值超過港幣50萬元。多位來自日本及韓國的型格咖啡師率先示範精湛拉花技藝，為現場嘉賓沖調出兼具視覺與味覺享受的咖啡，展現亞洲咖啡職人文化。大會特別邀請了多位來自日本及韓國的型格咖啡師亮相。其中，日本咖啡師即場示範了精湛的拉花技巧，為現場嘉賓沖調出兼具視覺與味覺享受的咖啡。

「世界瑰夏巡迴發起人 」匡晨光小姐，日本世界盃沖煮大賽冠軍 小野光先生。（官方提供圖片）

全球最貴NO.2及NO.4拍賣豆首現香港

今日「亞洲咖啡音樂節」新聞發佈會的另一高潮，是介紹兩款來自全球最頂尖咖啡拍賣會（Best of Panama）的「彩蛋」—— 2025年全球拍賣價第二及第四名的咖啡豆。據介紹，這兩款同屬翡翠莊園（Hacienda La Esmeralda）的瑰夏（Geisha）咖啡豆，在國際拍賣會上每公斤成交價分別高達23,608美元及30,204美元，屬市場上難得一見的極品。

黃妍品嘗超貴價咖啡 唔捨得擺低隻杯

3月6日黃妍（Cath）以「咖啡音樂大使」身份出席「亞洲咖啡音樂節」，身為咖啡控的Cath極度興奮地說：「今日真係爆炸咁開心，因為咖啡同音樂就係我最鍾意嘅兩樣嘢，平日我每朝都要沖兩轉手沖咖啡（每杯五百毫升！）先至出門口，因為呢度好多大師級人馬，又有好多靚嘅咖啡豆，所以我今日只係飲咗一杯，真係好期待！」

身為咖啡控的黃妍直言自己每朝都要沖兩轉手沖咖啡先至出門口。（官方提供圖片）

Cath試過最贵花費六、七百元買一、二百克咖啡豆，已經相當肉痛，今日可以品嘗全球拍賣價第二昂貴的瑰夏咖啡豆、每杯價值近二千元，Cath簡直開心到跳起，品嘗後更作深度分析：「真係一分錢一分貨！飲落去個味超級順滑，同埋有個好圓潤嘅厚度，跟住一入口，果酸同花香味就喺兩邊腮骨爆開。就算隔咗五分鐘，味道仲喺我個口裏邊回甘碌緊！」Cath意猶未盡地回味著，這杯畢生難忘的超貴價咖啡：「個勁位唔係入口嗰下攻擊嘅驚艷，而係佢慢慢嘅 after taste，好 long lasting，我頭先都唔捨得擺低杯咖啡！」

台灣冠軍咖啡師林東源為黃妍沖調咖啡。（官方提供圖片）

黃妍沉迷滑雪不能自拔 四月開騷興奮又緊張

除了咖啡與音樂，滑雪也是Cath的另一至愛，「滑齡」僅兩年的她，坦言已沉迷到不能自拔：「自從上年落咗滑雪呢個坑之後，每一年我都好期待冬天嘅到來，香港冇得滑雪，一定要去其他地方玩，你會更加珍惜嗰段時刻，練習自己去面對驚恐同克服挑戰，離開雪場真係失戀咁樣，好傷心、悶悶不樂！」

黃妍坦言已沉迷滑雪到不能自拔，直言自己離開雪場如同失戀 。（官方提供圖片）

Cath收拾心情努力工作，推出新歌《枇杷》之餘，又將於四月廿五日舉行音樂會，她表示心情既興奮又緊張：「今次呢個 show係自從我上年走咗咁多個城市之後，再返嚟香港演出，對表演同台下觀眾嘅交流，有一種好唔同嘅感受，以前我以為係表演者俾力量啲觀眾，就係喺過去一年，我發現原來觀眾會俾返啲力量我，好溫馨、好多能量，所以我都幾期待呢個畫面，再次俾驚喜香港嘅歌迷！」Cath透露，今次音樂會從形象到歌單，都會帶給大家驚喜：「至於係小驚喜定大驚喜，就要到時嚟睇吓至知」