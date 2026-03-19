洪嘉豪親自帶領團隊製作個人雜誌　與粉絲近距離見面分享雜誌概念

由人氣歌手洪嘉豪主理的限量雜誌《KIKI》面世，雜誌於指定7-Eleven獨家發售。為了與樂迷分享喜訊，是日，Kaho親臨7-Eleven啟德零售館3號館分店舉辦「洪嘉豪 《KIKI》Magazine 發佈會」。席間，Kaho親手將由他親自主理的雜誌送到粉絲手上，與粉絲作近距離互動，為一眾粉絲帶來驚喜！



Kaho親臨7-Eleven啟德零售館3號館分店舉辦發佈會。（公關提供）

洪嘉豪雜誌分享波鞋穿搭技巧

今年Kaho將以「雜誌 MAGAZINE」為核心概念，推出一系列專輯。隨著今年每首單曲的推出，將同步釋出以該單曲為專題的自家製限量實體雜誌《KIKI》。當歌迷粉絲將所有期數集結起來，即構成完整的年度大碟。而《KIKI》 VOL.01 創刊號將會以「波鞋」為主題，而Kaho亦更將於雜誌內分享他的波鞋穿搭技巧、公開50多對私人波鞋收藏、以及釋出MV獨家劇照花絮等等。

洪嘉豪雜誌分享波鞋穿搭技巧。（公關提供）

洪嘉豪介紹雜誌概念由來和內容

是日活動甫始，Kaho向在現場的粉絲介紹了限量版雜誌《KIKI》的概念由來和內容，獲得粉絲們熱烈歡呼，場面熱鬧。其後，Kaho進入7-Eleven啟德零售館3號館分店內，與粉絲作近距離見面活動。粉絲紛紛到店內購買限量實體雜誌《KIKI》，而Kaho則親手將雜誌交到粉絲的手上，並與歌迷作互動交流，令粉絲開心不已。

洪嘉豪介紹雜誌概念由來和內容。（公關提供）

洪嘉豪親自帶領團隊製作個人雜誌

Kaho表示，整個《KIKI》自家雜誌的創作與製作，除了唱片公司同事的協助，他亦親力親為，特意跟公司要求由撰寫內文、擬定攝影方向、設計穿搭造型，到雜誌排版設計等工作自己亦要參與其中。透過他親自帶領製作個人雜誌，也是希望向讀者分享一套屬於他的潮流見解及分享他一些喜愛的潮流單品。

洪嘉豪親自帶領團隊製作個人雜誌。（公關提供）

洪嘉豪與粉絲近距離交流

活動完結後，Kaho更特意走到店外與一眾粉絲大影合照，令歌迷大感幸福。粉絲們紛紛表示能夠與偶像作近距離交流非常難得，並會好好收藏限量版雜誌。

洪嘉豪與粉絲近距離交流。（公關提供）

自家製限量實體雜誌《KIKI》有別於以往的音樂周邊，《KIKI》Vol.01 全港僅限量 1,500 本，且每本均設有獨立編號，極具收藏價值。雜誌將於 3月19日起，在全港 40 多間 7-Eleven 獨家發售。