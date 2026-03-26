Honey Punch和韓國男團NTX同台表演　即場「偷師」學跳對方歌曲

香港新生代女團Honey Punch出道僅半年，就已成為樂壇「最年輕傳奇」！這支平均年齡僅14-15歲的青春六人組，短短時間內橫掃兩個新人獎項，創下叱咤樂壇生力軍史上最年輕得主紀錄，甜蜜又帶勁的「Honey Punch」真正打進人心！



香港新生代女團Honey Punch。（官方提供圖片）

韓國男團 × 香港女團的舞台碰撞

除了獎項加持，品牌與機構邀約如雪片飛來，Honey Punch頻頻化身表演嘉賓或廣告主角，知名度更延伸至海外。最新驚喜crossover更是史無前例：韓國人氣男團NTX來港開騷前夕，特意在中環街市聯手Honey Punch舉辦《OUR MUSIC GATHERING》小型音樂分享會，首次實現韓國男團 × 香港女團的舞台碰撞，引爆兩地粉絲瘋狂！

香港新生代女團Honey Punch與韓國男團NTX合照。（官方提供圖片）

當日現場近百粉絲一早霸位，擠爆全場！兩團各自獻唱大熱歌曲，更互相「偷師」——Honey Punch教NTX跳《Butterfly》，NTX則帶Honey Punch們挑戰他們的《ICE LUV 》，舞台上舞技切磋，火花四射，笑聲與尖叫聲從未停過。Honey Punch更貼心準備限定周邊與粉絲大合照互動，把甜蜜能量滿滿輸出。

香港新生代女團Honey Punch與韓國男團NTX即場學跳對方歌曲。（官方提供圖片）

Honey Punch與韓團的不解之緣

這已不是Honey Punch首次與韓團結緣——之前首次與韓國女團EVERGLOW合作拍攝跳舞短片，而近期亦獲選參與孩之寶（Hasbro）Monopoly Deal卡牌遊戲 × Netflix爆紅動畫《K-Pop 獵魔女團》的網上廣告，角色同樣是追夢女孩、向舞台出發的獵魔女團與Honey Punch的故事神同步，簡直是命中注定的「K-pop 緣分」！從香港最年輕得獎女團到接連打破中韓合作先河，Honey Punch正以「甜蜜一擊」之勢，衝出香港、飛向世界！

Honey Punch網上廣告拍攝。（官方提供圖片）

問Honey Punch短時間內已經有那麼多不同工作機會，亦可以與不同韓國偶像團體合作有什麼感想，Honey Punch異口同聲答：好開心，但係我地各隊員都唔會自滿，我地會繼續做好自己，努力學習進步，希望有日可以喺世界各地表演我地Honey Punch嘅歌比唔同地方粉絲聽。