林智樂Felix借友人瘋狂情史錄新歌　自認「Emo仔」最愛悲傷藍色

林智樂Felix推出全新單曲《The Red Button》，在MV中要演繹因為分手而延伸出的不同情緒，有麻木、悲傷、厭惡、憤怒，Felix笑言自己唔識做戲：「我怕演出嚟會好尷尬，好彩喺導演帶住之下都做到，睇返playback都滿意。」



《The Red Button》Cover（MV截圖）

林智樂Felix自認「Emo仔」最愛悲傷藍色

Felix新歌《The Red Button》歌名直譯成中文是「紅色按鈕」，形容已分手的舊愛致電時你到底會接聽(綠色鍵)或是拒絕(紅色鍵)，那種天人交戰的複雜心情。MV之中Felix換上5個造型，分別用5種顏色代表5種情緒，包括：黑色(麻木)、藍色(悲傷)、綠色(厭惡)、紫色(恐懼)、紅色(憤怒)。想不到Felix自認「emo仔」最喜歡是藍色，他說：「藍色代表悲傷，其實是我最喜歡的心情，喜歡那種淒慘的感覺。正如天氣也不是每日都是晴天，我偏向喜歡陰天毛毛雨，一個人也可以很舒服。」

MV開場就是接電話一幕，引人入勝啊。（MV截圖）

Felix林智樂自認「emo仔」最喜歡是藍色。（MV截圖）

雖然是「emo仔」，但Felix反而最擔心是拍憤怒的場口，他說：「我自己問演戲又不是太叻，加上平日我情緒偏向穩定，就算憤怒也不會掉東西，因為掉完又要自己收拾，何必呢？哈哈！所以我怕演不好憤怒的感覺會變得尷尬。不過有一幕可以掟爛塊鏡，感覺像是去到發洩屋，很有趣。雖然要試幾次才能打爆鏡子，但一成功那刻感覺非常爽！」

MV中Felix林智樂掟爛塊鏡一幕。（MV截圖）

《The Red Button》歌詞改了兩次才變成現時大家聽到的版本，Felix說：「第一版實在太dark，我和團隊覺得不應再將這種氣氛延伸，現在的版本就剛剛好，為了更好演繹歌曲的情緒，我還向朋友們收集了不同的瘋狂感情經歷，在錄音入戲時大派用場。」