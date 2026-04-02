中年好聲音3鐘凱瑩強勢推出首支個人單曲　攜兒子共同參與MV拍攝

藝人鐘凱瑩（車仔）在參加《中年好聲音3》後，正式簽約加入TMG成為旗下歌手。車仔自幼在殘障與暴力交織的破碎家庭中長大，父母皆為聾啞人士，母親過世後，為了讓她與弟弟能在健聽環境中成長，父親忍痛將兩姊弟送往兒童之家寄養。這些成長經歷賦予車仔演繹歌曲時能注入更深更複雜的情感，使她獲邀為本次「生死教育」主題曲《不散筵席》獻聲。



鐘凱瑩推出首支個人單曲《不散筵席》。（公關提供）

《不散筵席》意義深遠

《不散筵席》是一首以「生死教育」為主題的歌曲，由高皓正擔任作曲、填詞及監製，編曲則由活躍於台灣與馬來西亞的音樂製作人林樂偉操刀，MV的拍攝與創作由新銳導演Meron Lam主導。近年各地接連發生天災與人禍，促使社會對生命有更多反思。有鑑於此，香港理工大學專業及持續教育學院 (CPCE) 學生事務處推出了主題曲《不散筵席》及一系列宣傳活動，旨在讓大眾更為認識生命與死亡，建立積極的人生觀，並透過沉浸式體驗打破以往對死亡的禁忌。

《不散筵席》MV。（公關提供）

鐘凱瑩特邀張頴康擔任MV男主

為使《不散筵席》MV的故事更具層次，車仔特意邀請中學師兄兼好友張頴康擔任男主角，她透露張頴康為了達到極致的演出效果，他在拍攝當日獨自坐在一旁、不吃不喝醞釀情緒，「他僅用了10秒便完全投入MV拍攝，流下真眼淚。MV中有一個很短的鏡頭讓現場氣氛變得非常沉重，專業的他一鏡到底便完成了這場戲。」車仔笑稱這次與師兄合作讓她受益良多，猶如上了一堂演技課。

鐘凱瑩特邀張頴康擔任MV男主。（公關提供）

鐘凱瑩特邀張頴康擔任MV男主。（公關提供）

鐘凱瑩兒子參與MV拍攝

除張頴康外，車仔亦安排了自己仔仔何清義飾演少年時期的張頴康，他們兩人於MV中有多段互動，既有笑也有淚。拍攝當日更有多達十位香港理工大學專業及持續教育學院的同學參與，無論幕前演出或幕後製作均全力支持，為《不散筵席》MV和歌曲增添濃厚的人情味。

鐘凱瑩兒子參與MV拍攝。（公關提供）