張與辰澳門站變身大舞池勁歌熱舞　點歌環節自彈自唱盡顯音樂造詣

張與辰《The Novara Ball》演唱會澳門站己於日前圓滿完成，全場爆滿，座無虛席。暖場嘉賓劉芷君先後唱出《瘋了》和《浪漫症候群》，獲得現場不少掌聲。接著主角張與辰在多位舞蹈員陪同下出場，他以一曲《大藝術家》正式為全晚演唱會揭開了序幕。



暖場嘉賓劉芷君。（官方提供圖片）

張與辰澳門演唱會大顯音樂造詣

在唱畢《壞女孩》加《激光中》組曲後與辰說：「非常急不及待在尚梯館的舞台上為大家表演，今晚歌單和服飾也會和之前的個唱有所調整，相信必定能令到專程到澳門支持我的粉絲感到滿意。」及後的《迷迭香》，再加上原曲為Kylie Minogue 的Padam Padam更令觀眾情緒牽動，大家即時投入與辰精心打造的音樂世界。

「張與辰《The Novara Ball》演唱會」澳門站大合照。（官方提供圖片）

與辰在換過服飾後帶來多首慢歌，包括《奇蹟You’re The Reason I Live》、《藏海》、《誤入歧途》和全場大合唱的《深海》，在現場樂隊伴奏的音樂襯托下，與辰歌聲中最動人的一面在空氣中迴盪。在緊接的觀眾互動點歌環節中，與辰預備了二十首中文和英文歌讓現場六位幸運兒揀選，他更親自彈琴或彈結他為這些歌曲伴奏，盡顯他的音樂造詣。

張與辰自彈琴或彈結他為這些歌曲伴奏，盡顯他的音樂造詣。（官方提供圖片）

全場熱舞大合唱獨居的儀式感完美謝幕

在一番深情表演後，與辰再次把現場變身為大舞池，一口氣唱了四首舞曲包括《My Buddy》、《Abracadabra》、《Chotto等等》和《大日子》，令全場觀眾雙腳隨着節拍舞動，大家也忘情地享受這個週末晚上。最後與辰以單曲《獨居的儀式感》為全晚演唱會畫上了完美句號。與辰表示：「能夠在短短十個月內舉行了三次個人演唱會，每次也看到那麼多粉絲來到現場給我帶來很多能量，我真的非常感動和感恩，我會繼續做更多好的音樂出來，藉此報答大家對我的鼓勵和支持。」