中年好聲音4｜周志康無極限升Key　許雲妮自爆曾遭家人反對唱歌

《中年好聲音4》將於4月12日晚8點翡翠台播映「團隊搶分戰」，24強選手分成4組，由上一輪「黑白榮耀換位賽」最高分四位選手各自揀選心目中的夢幻隊員。「團隊搶分戰」分為上、下半場，每場會有兩隊進行六次一對一PK賽，勝出者可為自己的隊伍贏得一分，整個「團隊搶分戰」合共淘汰4人，誕生20強！



《中年好聲音4》將於4月12日晚8點翡翠台播映「團隊搶分戰」。（公關提供）

4組成員介紹

「范子睿隊」成員是范子睿、許雲妮、莫家淦、錢偉浩、鄭家聲與馬浩宜。

范子睿隊。（公關提供）

「鄭仲豪隊」成員是鄭仲豪、科亞高巴、許美琪、黎若雪、周志康與唯一。

鄭仲豪隊。（公關提供）

「尤淑情隊」成員是尤淑情、卓猷燕、姚兵、楊嘉瓏、羅天宇與雷小雷。

尤淑情隊。（公關提供）

「吳亦偉隊」成員是吳亦偉、蔡宓婕、尹景順、可嵐、戴藝與陳旭培。

吳亦偉隊。（公關提供）

周志康選唱《直上》挑戰自己

身為男子組「顏值擔當」的周志康選唱《直上》，以全黑型格Look示人，甫出場獲鄭仲豪和許雲妮讚靚仔，先贏氣勢。周志康表示揀歌詞密麻麻的《直上》是想挑戰自己，他覺得《中4》除了是比賽，更可以令自己成長，不想原地踏步。

谷婭溦讚周志康唱歌基本功紮實、夠長氣，希望他將來有更好的突破，肥媽則讚周志康唱密麻麻的歌詞依然字正腔圓，以及可不停升Key，海兒更讚周志康今次演出，是參賽以來最好的一次。

周志康邊唱邊擺有型甫士。（公關提供）

許雲妮曾遭家人反對唱歌

至於許雲妮賽前接受節目組訪問，她透露父親小時候由海南島移居馬來西亞，由踩三輪車賣麵包捱到擁有自己的舖頭。雲妮坦言父母不喜歡她唱歌，但她為了夢想，讀書時期瞞着雙親晚上偷偷出去唱歌，並稱參加《中4》目的是希望讓父母知道「你個女可以唱到出國」。

雲妮唱太極樂隊名曲《每一句說話》。（公關提供）

許雲妮父親扮瞓偷聽女兒唱歌

許雲妮開心稱現在每次比賽，母親都會睇電視欣賞她的演出，父親則在床上扮瞓覺，但實情是細心傾聽女兒唱歌，事後會指出她在舞台上有何不足之處，令雲妮知道父親一直愛在心裏口難開，她感動眼濕濕說：「下一世再下一世再下一世，我都要呢個爸爸同媽媽。」想知雲妮唱《每一句說話》表現如何？想知周志康是否取得高分數？就要密切留意本周日晚播出的《中4》。