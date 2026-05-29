Gareth.T湯令山演唱會2026澳門加場｜門票優先/公售攻略+連結

Gareth.T湯令山《Gareth.T－Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子》演唱會將於2026年7月4日及5日（星期六及日）在銀河綜藝館舉行，會在BOOKYAY開啟優先發售，並在銀河票務、MPay澳門錢包、澳門售票網、大麥、貓眼、uutix、Trip.com平台同步公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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演唱會海報。（IG@chessman_macau）

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 加場詳情

演唱會日期：7月4日（星期六），加場5日（星期日）

演唱會時間：晚上8時（六）／晚上6時（日）

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：MOP/HKD 1,288 / 988 / 788 / 588

注：結算貨幣以購票平台為準。

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Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 加場優先購票

優先訂票渠道：BOOKYAY

門票發售日期：暫未公佈

門票發售時間：暫未公佈

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 優先購票（完）

優先訂票渠道：BOOKYAY

門票發售日期：5月27日（星期三）

門票發售時間：上午10時

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Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 公開售票（完）

公開發售平台：Trip.com

公開開賣日期：5月29日 （星期五）

公開開賣時間：中午12時正

Gareth.T湯令山（IG@gareth_tong）

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 福利

門票價錢：MOP/HKD 1,288 / 988 / 788 / 588

演唱會福利。（IG@chessman_macau）

Gareth.T湯令山（IG@gareth_tong）

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。