曾若華Jude密密寫歌高產量渴望開個唱　仲準備咗首歌送畀衛蘭？

歌手衛蘭(Janice)、曾若華(Jude)周二(9日)孖洪嘉豪出席商場聖誕裝飾揭幕,吸引數十粉絲圍觀,久違出席公開活動,二人都表示開心,更分別演唱歌曲《It’s OK To Be Sad》及《十分錯》,令現場氣氛熱烈。談起聖誕節的計劃,Janice希望可以與最親近的好友一同親手佈置聖誕樹:「仲可以播住Christmas Jazz音樂。」Jude則希望可以在工作中度過:「多啲嘢做梗係好!如果冇就匿埋喺屋企繼續勤力啲寫歌。」



Janice及Jude均希望接下來有機會開個唱,並將其定為2022年之目標。(葉詩攝)

Jude今年Plug了《醒》、《私奔記》、《傻瓜機》三首歌曲,還為林欣彤寫了《鐵樹》,相當高產,她透露正在為下年發布的專輯密密寫歌:「其實已經儲咗好多歌,多過15首!(嚟緊想寫歌畀Janice?)我好想啊!」Janice隨即說:「隨時Welcome妳嘅歌!」Jude立刻捉緊機會:「我已經寫咗首係諗住畀妳,首歌叫《Father》!」令Janice相當驚喜,即刻話要聽下!