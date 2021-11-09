曾若華Jude密密寫歌高產量渴望開個唱　仲準備咗首歌送畀衛蘭？

歌手衛蘭（Janice）、曾若華（Jude）周二（9日）孖洪嘉豪出席商場聖誕裝飾揭幕，吸引數十粉絲圍觀，久違出席公開活動，二人都表示開心，更分別演唱歌曲《It’s OK To Be Sad》及《十分錯》，令現場氣氛熱烈。談起聖誕節的計劃，Janice希望可以與最親近的好友一同親手佈置聖誕樹：「仲可以播住Christmas Jazz音樂。」Jude則希望可以在工作中度過：「多啲嘢做梗係好！如果冇就匿埋喺屋企繼續勤力啲寫歌。」



Janice及Jude均希望接下來有機會開個唱，並將其定為2022年之目標。（葉詩攝）

Jude今年Plug了《醒》、《私奔記》、《傻瓜機》三首歌曲，還為林欣彤寫了《鐵樹》，相當高產，她透露正在為下年發布的專輯密密寫歌：「其實已經儲咗好多歌，多過15首！（嚟緊想寫歌畀Janice？）我好想啊！」Janice隨即說：「隨時Welcome妳嘅歌！」Jude立刻捉緊機會：「我已經寫咗首係諗住畀妳，首歌叫《Father》！」令Janice相當驚喜，即刻話要聽下！