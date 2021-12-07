樂壇核數師｜商台今年17首歌曾重新上榜　MC仲有3個星期力追Edan

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的男新人大戰在第49周出現變數，張天賦（MC）的《記憶棉》本來被視為挑戰Edan（呂爵安），衝擊新人王寶座的最後希望，可惜這首最高位置得第6位的歌曲，在今個星期卻突然落榜。有網民引用Cool Music討論區用戶所計算的播放次數，發現《記憶棉》播放率高過某些上榜歌曲，卻未能上榜，認為歌曲遭商台打壓，直接影響MC爭奪男新人金獎。

其實《記憶棉》上榜只有短短4個星期，加上歌曲在坊間評價不俗，大有機會重新上榜。翻查資料，今年「903專業推介」有17首作品在落榜後曾經重新上榜，當中有一首作品最後成為冠軍歌，也有歌曲一上榜即達亞軍位置，目前離明年1月1日尚有3個星期，MC當然有機會一鼓作氣反超前，「賦二代」不用感到失望！



雖則MC嘅《記憶棉》落榜，但係未到最後一個星期，戰況都會有未知數，「賦二代」唔需要咁早就打定輸數。（資料圖片）

張天賦疑遭903打壓新歌播夠數強行落榜 與Edan爭新人金獎無望？

《留下來的人》失蹤兩星期照奪冠

17首有機會重新上榜的歌曲中，陳奕迅《是但求其愛》及C AllStar《留下來的人》都是冠軍歌。前者早在上年第49周打入商台第11位，上榜8星期後曾落榜一個星期，最後也能在今年第6周重新打入推介榜。在連續3個星期穩守第14位後，最終成為第9周冠軍歌，合共上榜足足12個星期。

《是但求其愛》落榜前最高只排過第5，但重新上榜後也順利奪冠。（資料圖片）

而C AllStar的情況更令人出乎意料，《留下來的人》在第17周打入商台第13位，翌周即成為季軍歌，不過歌曲上榜3星期後即火速落榜。沒想到相隔兩星期後，《留下來的人》不但重新打入推介榜第14位，更成為第25周冠軍歌，合共上榜8個星期。歌曲落榜後，只要順利重新上榜，就有得到好成績的可能。

《留下來的人》離重新上榜相隔兩個星期，大家都以為呢首歌無緣贏得五台冠軍歌。（資料圖片）

Edan新歌成勝負關鍵

雖說MC尚有3個星期可以力追，但大前提是Edan新歌《一表人才》在餘下時間都無法上榜。由於MC第三首派台歌《Loser》無緣上榜，因此他今年只有3首上榜作品，數量上比擁有3.5首上榜歌的Edan稍微遜色，因此要成功衝金，就要視乎《記憶棉》的最終成績。不過，若然《一表人才》順利上榜，Edan就會拉開領先優勢，大大提高贏得新人王的機率。

點擊圖輯，重溫其餘15首商台重新上榜的歌曲：

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「903專業推介」，鄧小巧獨立發展後首贏冠軍歌：

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「中文歌曲龍虎榜」，容祖兒新歌奪冠：

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「勁爆本地榜」，黃妍新歌空降Top 10：

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「Chill Club推介榜」，岑寧兒新歌上榜：

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「勁歌金榜」，胡鴻鈞新歌奪冠：

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》常見問題

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在哪個地方舉行？

答：相隔12年，今年叱咤頒獎禮將在2022年1月1日重返亞洲國際博覽館Arena舉行，適逢亞博館啟用15周年，頒獎禮將以「亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」作典禮副題。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主題是甚麼？

答：今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」，寓意只要熱血，就會青春。歌手以「啦啦啦啦」，樂壇大合唱，為樂迷注滿力量；樂迷以自發製作應援物為歌手打氣，「即刻青春」！「啦啦啦啦」為開放句式，意指青春沒有限制也沒有終點，每人擁自己獨有的演繹方法，就讓樂迷填上屬於自己即刻青春的事情。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一共頒發多少個獎項？

答：今年大會將頒發49個獎項，當中改動最大的是「叱咤樂壇生力軍」。往年新人獎只設金、銀、銅獎，今年因應樂壇新血湧現，大會將繼2012年度後，再次將獎項分為「叱咤樂壇生力軍男歌手」、「叱咤樂壇生力軍女歌手」及「叱咤樂壇生力軍組合」，三個獎項皆設金、銀、銅獎。一如往年，除了「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合、歌曲大獎外，所有叱咤獎項將沿用「903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》何時開放網上投票？

答：「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合在12月3日已經完成投票。至於歌曲大獎，由於今次頒獎禮設現場觀眾，投票方式也會有變動。歌曲大獎先在12月6-10日進行第一輪投票，從上榜歌中選出10強，再於12月13-17日進行第二輪投票，決出最後五強。至於歌曲大獎得主誰屬，則在頒獎禮當晚靠現場觀眾一人一票決定。