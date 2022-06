聲夢傳奇2｜ 21歲港大醫科生趙小婷成大熱 23位學員大起底

第一季《聲夢傳奇》捧紅了炎明熹、姚婥菲和鍾柔美等,《聲夢傳奇2》將於下周,6月11日(星期六)晚8時30分播映,雖然未正式播映,先來介紹23位學員介紹,當中以香港大學內外全科醫學生趙小婷(Pamela),人氣最強,未正式出道、其IG已有3萬粉絲,絕對有力成為炎明熹、姚焯菲接班人。







21歲的趙小婷Pamela,唱功及樂器功力深厚,能怪成為今屆《聲夢傳奇2》大熱門。

21歲趙小婷Pamela 音樂全才

上季《聲明傳奇》炎明熹一出即成焦點,那今年《聲夢傳奇2》的人氣王,一定是趙小婷Pamela,趙小婷為香港大學內外全科醫學生的她,除被封應屆「聲夢學霸」,嬌小可愛的外表亦令Pamela極速入屋,IG粉絲人數更已衝破三萬。其實Pamela IG擁有如此人氣,全因自2018年開始,已定期上載大量彈唱片段包括:《心之科學》、《百年樹木》、《很堅強》、《記憶棉》、《笑忘書》、《愛很簡單》及《人間》等;Pamela彈唱俱出色,加上聲線甜美溫婉,一直備受網民正評:「點解可以咁穩咁好聽」、「聽到起雞皮」、「唱出戀愛的感覺」、「你令你屋企大廈租金急升」。去年3月Pamela翻唱了衛蘭的《It’s OK To Be Sad》,竟還吸引了本尊衛蘭留言讚好,歌唱實力不容忽視。

26歲江廷慧Vivian,入行前是一位Videographer,是今季《聲夢傳奇2》其中一位型格類學員。(《聲夢傳奇2》官方照片)

26歲江廷慧Vivian

另一位於賽前被看高一線的,還有14歲移居加拿大、為了當個真正香港歌手專誠辭職從加拿大飛返港參加《聲夢傳奇2》的Vivian。Vivian於加拿大瑞爾森大學畢業,辭職前於當地任職Videographer,對娛樂事業有濃厚興趣。Vivian IG上載的翻唱片段數目雖遠不及Pamela,只有《狂人日記》、《Stuck with U》、《No Time to Die》等共四首歌曲,但由於聲線有著非一般感染力,故亦累積了一定數目粉絲,目前IG粉絲人數超過7,500人。

江廷慧這次拋開一切返港追夢可謂一波三折,首先因為疫情問題買不到機票,江廷慧要經上海飛返香港,而於上海隔離期間,因被驗出確診需要入院進行治療,令江廷慧一度擔心未能趕及返港參加《聲夢傳奇2》,她接受無綫網絡平台《See Saw先》播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問時,便主動感激主辦方體諒:「好慶幸TVB冇放棄我。」Vivian的標青演出亦已吸引了網絡平台KOL注意,並力讚Vivian謂:「佢翻唱嘅《狂人日記》,我係完全想像唔到可以好聽得咁緊要,多謝佢為世界帶嚟咁美好嘅聲音,亦唱出迷幻感。」

20歲孫衣文Mandy 參加《聲夢傳奇2》前,原來是來自TVB第31期藝員訓練班(《聲夢傳奇2》官方照片)

20歲孫衣文Mandy 擅長中國舞

孫衣文是TVB第31期藝員訓練班畢業生。除擅長中國舞,還是羽毛球校隊代表、及擁有服裝設計相關知識,能力值不容忽視。她更被其他《聲夢傳奇2》學員稱為娘娘,而之前記者會上,孫衣文表示希望《聲夢傳奇2》,令更多人認識自己,她說:「我會想將呢半年喺藝訓班學到嘅嘢帶到比賽入面,特別係勇氣,同埋要放得開。」至於「娘娘」稱號的由來,原來是來自對古裝劇的幻想,自己經常扮演娘娘,而學員都覺得形象上相襯,因此他們開始以「娘娘」稱號自己。

22歲的劉詠彤(Angel)為今屆《聲夢傳奇2》其中一位跳唱類學員。(《聲夢傳奇2》官方照片)

22歲劉詠彤 爵士鼓達人

Angel除了樣子可愛,其招牌纖腰亦讓人留下印象;小時候曾於「東南亞超級新聲」比賽中奪得「最佳台風獎」的Angel,接受了長達八年的歌唱訓練及擁有五級爵士鼓資格之餘,五歲開始亦已學習跳舞,最擅長跳Hip Hop,難怪身型保養得宜,《聲夢傳奇2》的粉絲一定要留意她的表演。

趙頌宜兄長為《全民造星3》冠軍趙祥誠(《聲夢傳奇2》官方照片)

19歲趙頌宜 文青型歌手 哥哥係《造星3》冠軍

Maggie早前被爆是趙祥誠(折骨Ben)妹妹,令她成為《聲夢傳奇2》暫時最受關注的學員之一,本身有跟過陳潔靈等不同音樂老師學過唱歌的Maggie,聲線獨特兼沉厚,唱歌別具感染力。Maggie還擅長繪畫、書法及攝影,去年便與哥哥及家姐Elaine齊齊參加了由香港復康會籌辦的「畫出新生命」慈善義賣暨畫展,為基層殘疾及長期病患者提供復康服務籌募經費;不但多才多藝兼善良,亦別具文化氣息。Maggie偶爾會將畫作放在個人IG,整體而言畫風前衛大膽,每幅作品均滲透著強烈的個人風格。Maggie曾公開透露,希望透過自己的畫筆,融合中西新舊,反映社會的面貌和情意,甚有理想。

22歲李茵彤Desta,髮型相當搶鏡,今次為參加《聲夢傳奇2》,更一改以往形象。

22歲李茵彤Desta 浸大幼兒教育系畢業

自2016年開始已不時將其自彈自唱短片上載IG,包括《就算世界無童話》、《三十日》、《說散就散》、《流星雨》、《情非得已》、《取消資格》及《長相廝守》等,由於笑容及聲線異常甜美,感情又十分到位,獲不少網民留言大讚,更有人笑言她有能力將慘情歌唱成冧歌,足證聲音甜美度。除擅長彈結他,Desta還坐擁7級鋼琴及5級中樂笛子資格,有一定音樂天分。

梁芷菁Crystal 在《聲夢傳奇2》初賽中曾被婔焯菲、炎明熹大讚。(《聲夢傳奇2》官方照片)

17歲梁芷菁Crystal 為追夢休學一年

樣子與黃美棋有點相像的Crystal,與男學員陳昊廷(Timothy)一樣曾於《聲夢傳奇2》初選中初試啼聲,並獻唱《逃生門》,當時師姐姚焯菲(Chantel)及炎明熹(Gigi)不但坐在台下欣賞其演出,更先後給予正評,其中Gigi笑言:「比起我第一次企喺台上面唱歌,好過我好多呀!」自小熱愛唱歌的Crystal接受無綫網絡平台《See Saw先》播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問時,透露獲父母支持暫時休學一年全力追夢,為了提升Crystal戰鬥力,父母還為她安排接受一連串的唱歌、跳舞及彈琴訓練,相當有愛。

22歲文佐匡Sean,身高1.81米,曾到韓國做練習生。(《聲夢傳奇2》官方照片)

22歲文佐匡Sean 黃子韜旗下藝人

文佐匡是今屆《聲夢傳奇2》其中一位外型甚吸引的男學員,根據文佐匡提供的個人資料,其專長及嗜好涉獵舞台劇、朗誦、Rap、跳舞、架子鼓、鋼琴、籃球、射擊、拳擊及幾乎所有運動,各種運動中,Sean最擅長是射擊、曾加入校隊;另外朗誦亦是Sean強項,並曾多次殺入三甲。身高1.81米的Sean原來大有來頭,除了曾到韓國做練習生、及是2018年北京電影學院表演班學生外,同樣亦是內地藝人黃子韜(Tao)創立公司旗下藝人。

自小已醉心跳舞的Sean,在無綫網絡平台《See Saw先》播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問中,便提及小時候已愛跟著米高積遜(Michael Jackson)邊唱邊跳,並大方暢談在韓國做練習生的嚴格訓練生活:「會由朝練到晚,我會係咁練自己平時做得唔好嘅位。每晚差唔多成11點先走,跟住返宿舍瞓覺,第二日再咁樣重覆練習。」Sean認為音樂和說唱都是很好的「講故仔」途徑:「我啲朋友係Rapper,佢哋會去live house表演,觀眾喺下面一齊跳好開心。我鍾意個氣氛,從嗰時開始亦鍾意咗Hip Hop。」

26歲侯雋熙Duncan,音糸系畢業,更有健碩身型。(《聲夢傳奇2》官方照片)

26歲侯雋熙Duncan 八舊腹肌的鋼琴高手

Duncan亦同樣動靜皆宜,擁有古典鋼琴演奏級資格、兼有自學彈奏流行音樂的他,畢業於英國Surrey University(薩里大學)音樂系。除了音樂Duncan還擅長、游水及跳Hip Hop,身為皇仁書院舞蹈學會主席的他,年紀輕輕更已有編舞經驗。Duncan其他興趣還涉獵拉丁舞、社交舞、田徑、所有球類運動、色士風、拍片、攝影、魔術、瑜伽及攀石等。雖然Duncan身份是補習老師,但原來亦有過非常特別的演出經驗,除了小時候曾為林憶蓮演唱會表演跳舞外,2018年上映的動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》中的主角蜘蛛俠亦是由他聲演!

熱愛唱歌的Duncan,自2014年開始已嘗試作曲及填詞,作品包括:《狗朗》、《雙‧交線》及《藍色聖誕》等,另外他還不時在IG上載唱歌片段,包括《葡萄成熟時》、《如果雨之後》、《愛我還是他》、《時光倒流一句話》等,當中大部分均是邊彈邊唱,盡顯有才華一面。聲線帶點磁性的Duncan,更曾笑言自己最擅長cover周興哲的歌曲。

26歲侯雋熙外表斯文,一除衫嚇死人,原來咁大隻。

除了具有演藝潛質,Duncan另一特點是擁有完美Body,擅長多項運動的他,不時在個人社交網晒健碩腹肌、有時更會展示高難度瑜伽動作。Duncan接受《See Saw先》訪問時,坦承參加《聲夢傳奇2》是想跳出comfort zone尋求突破,並透露挑戰音樂路的勇氣,是來自英國認識的好友:「我喺英國識咗好多音樂造詣深嘅朋友,都有啲受到佢哋影響,覺得不如自己都試吓參加歌唱比賽,因為件事出嚟都幾好睇,所以就鍾意咗。」

29歲金永衡(金仔)(《聲夢傳奇2》官方照片)

29歲金永衡(金仔) 中韓混血兒

金永衡是今屆《聲夢傳奇2》最年長參賽者、有「Double Uncle」搞笑封號外,亦與他是中韓混血兒、兼擁有可愛樣貌有關。本身坐擁5級小提琴資歷的金仔,另外還自學了結他、鋼琴及Ukulele。雖然金仔的個人IG頗為低調,但其隸屬的本地樂隊Billie&Monster IG卻薄有名氣,連歌手許廷鏗亦有關注及追蹤,似乎具有一定實力。金仔在該IG先後上載多首自彈自唱Cover Song,當中《Sunday Morning》及《Lemon Tree》更是相當動聽,不但聲線獨特有感染力,且彈起自學的結他及Ukulele亦有板有眼。

27歲的陳晉軒(Jason)(《聲夢傳奇2》官方照片)

27歲陳晉軒(Jason)歌唱比賽經驗豐富

今屆《聲夢傳奇2》23位參賽者當中,陳晉軒被視為黑馬,之前一直沒有備受太大關注的他,IG追蹤人數已累積至逾3,600名。分別在香港及英國學了唱歌七年的Jason,在英國讀書時參加了 “UK Teenstar Singing Competition 2014”,並代表蘇格蘭參加全國大賽;此外還參加了「2018年沙田區超新聲歌唱比賽」及「2018年18區歌唱比賽」,分別獲得冠軍及第三名。除了唱歌比賽戰績彪炳,Jason在IG上載的Cover Song先後有《不完美的我》、 、《安靜》、《追》、《我們都是這樣長大的》及《矛盾一生》等,其中《不完美的我》更獲本尊蕭敬騰轉發,足證其演唱實力。另外喜歡彈鋼琴、剪接及製作的Jason,去年推出處男作曲作品《缺頁的日記》,為因疫情而分隔兩地的情侶打氣,暫時累積點擊數量為五千多,以素人來說,成績算是不俗。

25歲彭家賢Zayden,有4年Busking經驗。(《聲夢傳奇2》官方照片)

25歲彭家賢Zayden 有「Busking神」稱號

Zayden由於擁有長達4年街頭Busking經驗,演唱實力不容忽視,並累積了一定的支持者。有「Busking神」之稱的Zayden,拿手歌曲包括:《哀的美敦書》、《騷靈情歌》、《笑忘書》、《命硬》、《我們都不是無辜的》、《想你的夜》、《葡萄成熟時》及《陀飛輪》等,至今IG支持者已超越4,500人。除了實戰經驗,Zayden唱歌根基亦不錯,曾於英皇娛樂演藝學院學習唱歌,並擁有英皇演藝學院畢業證書。

21歲陳昊廷Timothy(《聲夢傳奇2》官方照片)

21歲陳昊廷Timothy 隱藏實力



由於IG及網上均不見有其演出片段,暫時實力成謎;Timothy曾學過彈鋼琴、拉小提琴及吹色士風,對音樂有一定興趣,並曾於《聲夢傳奇2》初選中初試啼聲獻唱《留低鎖匙》,雖然表現有點不穩定,但整體感染力還算可以,隨時有機會跑出。