我是現場｜陳柏宇無私教王嘉儀唱歌　對方竟以為唱歌老師係側田？

陳柏宇及王嘉儀昨晚(27日)於九展Star Hall舉行《FWD 富衛保險呈獻“我是現場” 音樂會005 陳柏宇 x 王嘉儀》,兩人除了各自唱出自己的新歌外,首度合作的兩人更挑戰唱出大量別人的歌曲,擦出令人意想不到的音樂火花,精彩到觀眾最後不願意離場,多次要求encore。



Jason與Sophy除了獻唱新歌《命盡頭》和《自然變態》等自己的作品外,超過一半的時間都是唱別人的歌,包括馮允謙的《思念即地獄》、Jer柳應廷的《人類群星閃耀時》、鄭欣宜的《先哭為敬》和Serrini的《Let Us Go Then You And I》等等,而當中有不少都是重新編曲過,令人相當耳目一新。

兩人透露8月中才決定好歌單,因此籌備過程極短之下,Jason與Sophy只用了一個多星期去學習新歌,但Jason都表示十分享受這次演出:「我唱到《人類群星閃耀時》先開始入局冇咁緊張,不過今次個騷以音樂作主導,唱好多人哋嘅歌,可以改編都重新編曲,呢件事係非常大膽,因為唔係以娛樂出發而係以音樂性出發,我非常支持。」Sophy也十分認同,並指與Jason合作,也令歌曲升華:「我自彈自唱自己的作品《深淵》,後段有Jason提升咗成件事,令首歌愈嚟愈澎湃,好正!係Live先可以感受到。至於唱人哋嘅歌,攞咗材料返嚟改編,演繹上會有唔同感覺,台上台下都可以好好享受。」

經過今次的合作,Sophy感受到Jason唱歌的功力深厚,當知道對方原來有學唱歌後,便很想跟對方的歌唱老師拜師學藝,怎料卻擺出大烏龍,她在台上自爆道:「我問Jason跟邊個學唱歌,佢話係側田,我聽到未覺異樣,同Jason講我都想跟側田學唱歌,點知原來佢係話吉田!」結果惹來全場爆笑。

Jason亦點名大讚Sophy,坦言她的歌曲雖然並非主流,但透過今次合作得知她是一個很好的歌手,希望觀眾多認識她和她的音樂:「Sophy嘅歌聲有好多好嘢喺裡面,除咗好薄嘅頭聲之外,亦有一啲真音喺度,之前聽佢嘅歌冇特別留意到,係好嘢嚟嘅!再做多啲Training,會可以再有唔同嘅Vocal。」聽到Jason再次讚賞,Sophy即說:「今次袋咗好多嘢落袋,開頭唔識Jason,只係久仰大名,咁近傾偈做show第一次,但每次問佢關於舞台或者用聲嘅問題,佢都會幫手分析,呢樣嘢好少前輩會咁坦白同你分享。」

音樂以外,Sophy直指Jason在其他方面都是大佬!她解釋道:「佢本身嘅氣場都係霸氣,所以嗌佢大佬,同埋佢好照顧後輩,例如綵排時佢會好爽快教我點樣可以做得更好,呢樣嘢就係大佬啦!但佢講嘢嘅方式又好似朋友,我覺得呢樣嘢係令我好開心,多謝!」Jason聽到對方大笠高帽,即搞笑回應道:「我食漢堡包都有問佢食唔食,但其實冇預佢,哈!唔好客氣喇!我會Send返張單俾你。」