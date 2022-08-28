我是現場｜陳柏宇無私教王嘉儀唱歌　對方竟以為唱歌老師係側田？

陳柏宇及王嘉儀昨晚（27日）於九展Star Hall舉行《FWD 富衛保險呈獻“我是現場” 音樂會005 陳柏宇 x 王嘉儀》，兩人除了各自唱出自己的新歌外，首度合作的兩人更挑戰唱出大量別人的歌曲，擦出令人意想不到的音樂火花，精彩到觀眾最後不願意離場，多次要求encore。



陳柏宇及王嘉儀昨晚（27日）於九展Star Hall舉行音樂會。

Jason與Sophy除了獻唱新歌《命盡頭》和《自然變態》等自己的作品外，超過一半的時間都是唱別人的歌，包括馮允謙的《思念即地獄》、Jer柳應廷的《人類群星閃耀時》、鄭欣宜的《先哭為敬》和Serrini的《Let Us Go Then You And I》等等，而當中有不少都是重新編曲過，令人相當耳目一新。

兩人透露8月中才決定好歌單，因此籌備過程極短之下，Jason與Sophy只用了一個多星期去學習新歌，但Jason都表示十分享受這次演出：「我唱到《人類群星閃耀時》先開始入局冇咁緊張，不過今次個騷以音樂作主導，唱好多人哋嘅歌，可以改編都重新編曲，呢件事係非常大膽，因為唔係以娛樂出發而係以音樂性出發，我非常支持。」Sophy也十分認同，並指與Jason合作，也令歌曲升華：「我自彈自唱自己的作品《深淵》，後段有Jason提升咗成件事，令首歌愈嚟愈澎湃，好正！係Live先可以感受到。至於唱人哋嘅歌，攞咗材料返嚟改編，演繹上會有唔同感覺，台上台下都可以好好享受。」

陳柏宇及王嘉儀雖然是第一次合作，但已經相當有默契。

經過今次的合作，Sophy感受到Jason唱歌的功力深厚，當知道對方原來有學唱歌後，便很想跟對方的歌唱老師拜師學藝，怎料卻擺出大烏龍，她在台上自爆道：「我問Jason跟邊個學唱歌，佢話係側田，我聽到未覺異樣，同Jason講我都想跟側田學唱歌，點知原來佢係話吉田！」結果惹來全場爆笑。

陳柏宇在音樂會上唱出《命盡頭》、《墜落》及《對得起自己》等自己的作品。

Jason亦點名大讚Sophy，坦言她的歌曲雖然並非主流，但透過今次合作得知她是一個很好的歌手，希望觀眾多認識她和她的音樂：「Sophy嘅歌聲有好多好嘢喺裡面，除咗好薄嘅頭聲之外，亦有一啲真音喺度，之前聽佢嘅歌冇特別留意到，係好嘢嚟嘅！再做多啲Training，會可以再有唔同嘅Vocal。」聽到Jason再次讚賞，Sophy即說：「今次袋咗好多嘢落袋，開頭唔識Jason，只係久仰大名，咁近傾偈做show第一次，但每次問佢關於舞台或者用聲嘅問題，佢都會幫手分析，呢樣嘢好少前輩會咁坦白同你分享。」

Jason亦點名大讚Sophy是個好好的歌手，希望觀眾多認識她和她的音樂。

音樂以外，Sophy直指Jason在其他方面都是大佬！她解釋道：「佢本身嘅氣場都係霸氣，所以嗌佢大佬，同埋佢好照顧後輩，例如綵排時佢會好爽快教我點樣可以做得更好，呢樣嘢就係大佬啦！但佢講嘢嘅方式又好似朋友，我覺得呢樣嘢係令我好開心，多謝！」Jason聽到對方大笠高帽，即搞笑回應道：「我食漢堡包都有問佢食唔食，但其實冇預佢，哈！唔好客氣喇！我會Send返張單俾你。」