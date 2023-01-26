MC張天賦演唱會完結數天後終蒲頭　發文叫大家post少啲佢嘅喊相

歌手張天賦（MC）早前舉辦一連三場的紅館演唱會，網上好評如潮而且一票難求，不少藝人都有去看MC的演唱會，坐無虛席。休息數天後的MC昨日（25日）終在社交平台說出演唱會完結後的感受，並且上載多張演唱會的照片。

MC張天賦紅館演唱會。(IG圖片)

MC感性地寫下：「充滿壓力嘅演唱會路程上，感恩背後一直有強大團隊嘅支持同埋陪伴，更加要多謝賦二代同入場嘅觀眾俾咗個世一嘅紅館體驗俾我！燈海同大合唱好正，不過可唔可以post少啲喊相。」不少賦二代都留言力撐偶像，更開玩笑的說：「你咁講要post多啲喊相啦！」而MC早前亦有在演唱會時表明叫大家期待part 2：「我會繼續努力成為更完整嘅MC，期待part 2， 大家記得繼續loop歌，繼續支持我啦！太多感謝講唔哂，在心中！」最後他更感謝這三晚替他做演唱會嘉賓的人，分別是：《造星II》B4隊的柳應廷（Jer）、陳天翺（Eagle）、梁瑞峰（June）及陳樂（Justin），馮允謙及古巨基，最後一個MC不可以不感謝的就是他公司：「華納世一！」MC由一個街頭歌唱藝人到簽約成為歌手再一步一步走上紅館，過程令人感動，大家繼續期待MC的演唱會part 2。

MC激動落淚。

MC背後強大的團隊。(ig圖片)

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