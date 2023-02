COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)上月歸隊後,月中發佈團歌《The Bright Side》,而英文版《Take me away》亦於今日(17/2)推出,COLLAR再貼出新一批宣傳照,仙氣十足!



COLLAR上月成團1周年,推出團歌《The Bright Side》,並舉辦多個應援活動。這首歌曲風柔和舒服、歌詞正面,而昨日官方IG就發佈多張宣傳照,與之前的純白仙氣造型一樣,但就分成小組相、單人相等,貼文又提到《The Bright Side》英文版《Take me away》今日(17/2)將派台,而下午2點將會有歌詞版MV。

雖然暫未知歌曲內容,但IG上寫住:"Let's make the world a better place, with me and you, for me and you."相信英文版亦跟中文版一樣,是首充滿正能量,為粉絲打氣的作品!粉絲力撐COLLAR,並留言問她們是否準備衝出香港。

請按下圖睇COLLAR全新宣傳照: