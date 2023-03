韓國唱片行巨頭Synnara由邪教教主創辦　香港唱片鋪宣布停止入貨

NETFLIX紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(나는 신이다/In the Name of God: A Holy Betrayal)揭穿四大韓國邪教的真面目,令韓國的邪教問題在短短幾日內受到全球關注引發熱議。隨着紀錄片的播出,韓國兩唱片大行巨頭之一的「Synnara Records」亦被揭發竟然是由「嬰兒花園」教主金己順(김기순)一手創辦,受到廣大KPOP粉絲們的抵制,連多間香港及台灣等地的唱片舖亦紛紛表示割席,宣布不會從Synnara入貨。



《以神之名:信仰的背叛》揭穿四大韓國邪教的真面目。(Netflix)

Synnara唱片行於1982年由金己順利用信徒捐獻的金錢所成立,其韓文意思代表「神的國度」,隨着韓流急速發展,Synnara成為韓國最大售賣唱片的唱片行之一(另一巨頭為Hottracks)。如果有留意開KPOP的樂迷,必定有聽過Synnara的大名,它之所以受到樂迷的喜愛,主要有三個原因。其一,在Synnara買的專輯定必全數計入官方認可的銷量榜中;其二,在Synnara購買專輯有機會能出席簽售會;其三,在Synnara賣的唱片及專輯相較其他唱片行價格更加低廉。

Synnara是韓國最大售賣唱片的唱片行之一。(網上圖片)

首先,韓國有兩大官方認可的音樂榜單「Gaon Chart(現名Circle Chart)」及「Hanteo Chart」,粉絲為了幫偶像出的專輯「衝銷量」的話都會去受認可的賣碟渠道購買,確保自己買的專輯必定被計算入榜單之中,而其中一個受認可的渠道就是Synnara。

另外,偶像推出新專輯時都會與唱片行合作舉行簽售會,常見的包括Synnara、Hottracks、M2U和Sound Wave等等,換句話說如果想去簽售會只能透過這些唱片行購買才有機會被抽中,再加上這些唱片行會與唱片公司合作推出特典,例如只有在Synnara買專輯才會有額外的偶像小卡,因此粉絲們多數都會這些唱片行買碟。

Synnara經常會提供特典,增加顧客購買意欲。(網上圖片)

Synnara之所以成為唱片行巨頭的最大原因,是因為它們用低廉的價格吸引消費者購買,藉此創造更大的商機。然而,這是因為金己順另一邊廂在邪教組織入面不斷壓榨教徒,才得來收益讓Synnara以更低的價格販賣唱片。

金己順在邪教組織入面不斷壓榨教徒,才得來收益讓Synnara以更低的價格販賣唱片。(NETFLIX影片截圖)

據紀錄片所講,金己順於成立Synnara唱片行之後,於1982年買下土地建立邪教組織「嬰兒花園」,讓信徒集中在該地生活,而她作為「神」。她命令信徒不可受親情束縛、不能對異性和物質產生慾念,若孩子犯錯,她會命令父母毆打孩子;但如果是父母犯錯,則命令孩子毆打父母。有一名7歲小男孩因為不聽教主的話,最終被關在豬圈,在斷水斷糧的情況下被大人們活活打死。另外,她還以「勾引教主兒子」為由,將一名女教徒關入倉被教友們毆打致死。最後金己順僅僅因逃稅、貪污等罪被判四年有期徒刑,而教唆殺人等罪嫌均以證據不足無法被起訴,受害的教徒至今仍討不回公道。

網民發起杯葛Synnara,以防再入錢落邪教組織袋中。(Netflix截圖)

NETFLIX紀錄片《以神之名:信仰的背叛》播出之後,在全球引起抵制Synnara的行動,以防再間接資助邪教組織。在台灣「5大唱片行」發聲明表示「本公司所有韓版進口商品,除了有附新那拉特典是跟新那拉進貨外,其他商品均不是新那拉進貨的,新那拉通路本就不是主要供貨廠商。」而香港亦有唱片舖宣布不再由Synnara入貨,包括信和中心的「Sky Music」:「由於Synnara事件之嚴重性,本店改用WITHMUU進貨,謝謝留意!」