陳奕迅早前激罕淚灑舞台　感慨人老易喊：以前輸人唔輸陣只得黑面

陳奕迅（Eason）年初完成了27場紅館個人演唱會後，飛去北海道放假一個月，至近日推出籌劃近3年的新歌《塵大師》，分享了新歌製作、度假趣事等。講到早前在演唱會上，是出道27年來首度淚灑舞台，他感慨人老了、心也柔軟了，不似以前怕輸人唔輸陣，只識黑面或嘻嘻哈哈。



陳奕迅（Eason）早前冰天雪地的北海道修煉回來，即推出新歌《塵大師》，雖然滑雪滑足一個月，但他坦言並沒有滑雪滑到會飛，反而修煉了修理吸塵機的學問，在大自然中休息、放鬆自己心中緊扣的結，然後收拾心情，為世界巡迴出發作準備。

三年時間做新歌 聽李榮浩編曲感動顫抖

《塵大師》原來由2020年開始籌劃，Eason唔講都唔知原來用了三年時間去製作，「一直慢慢做，做了三年，從來未試過可以慢慢咁做歌，最初有啲唔慣添，以前一年出三隻碟，兩隻廣東一隻國語。四大天王仲癲，一年三隻碟拍十部戲。當大家可以慢一啲 ，又可以投入多啲落去，出來嘅內容可以再深層次，其實好開心。」

Eason早前去北海道度假一個月。（Instagram：yisiyinyue）

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由收到林家謙的曲後，Eason十分喜歡，想起多年來都很欣賞林海峰（Jan）的詞，所以就請阿Jan為他填詞，再邀請李榮浩編曲。收到李榮浩的編曲時，他一個人在隔離中，第一次聽，整個人震晒，眼淚水不自覺飆出來，「可能我對音樂特別敏感啦 ，結他聲鼓聲都太動聽，我覺得同首歌意境好夾，歌詞叫你做人要冷靜再入定，但結他好似人世間上嘅各種執念，撩住、拮住你嗰個想入定嘅心，令個人好興奮，真係好正。編曲有咗之後，阿Jan個人一啲都唔 『係咁咦』囉，好認真，歌詞、段落上下都為配合編曲改咗幾次，本來首歌冇達哥（吳孟達），因為做緊嗰陣達哥過身，Jan即刻又加返，作為一種默默的致敬。又畫埋個塵大師公仔比我，等我可以出埋動畫版MV，真係好正，好多謝佢。」

Eason的新歌《塵大師》，製作班底包括林家謙、林海峰和李榮浩。

以前情緒壓抑 年紀大心反而易感動

講到近年Eason似乎淚水忽然多了，上次演唱會上是27年來第一次在台上喊，聽李榮浩編曲又落淚，Eason剖白未知是不是年紀大了，心開始變得柔軟，「我係一個好抑壓嘅人，以前咩都死撐住，覺得咩呀，梗係輸人唔輸陣，所以咪只得黑面，或者嘻嘻哈哈畀人睇，依家人大個咗，開始好易就被感動到。歌叫《塵大師》，我做唔到大師啦 ，我都係人，大咩師，我只係一粒塵，好渺小。我有時都會諗，塵歸塵土歸土，有一日我都會返去化為塵，所以做人唔好睇到自己咁大，否則會變好㒼塞。我哋其實好渺小，一個大風吹埋黎，可以咩都冇晒。 我睇到一啲朋友聽歌後留言，都話今日好唔掂就爆血管，聽完首歌鬆一鬆，我就好開心，林海峰填呢首詞，都係想送畀香港人啦，希望大家一齊可以度過所有緊張日子，放鬆一下心情。」

Eason早前在演唱會上激罕落淚，他坦言以前很壓抑，但近年變得易哭了。（資料圖片／陳順禎攝）

度假一個月 最大收穫學識整吸塵機

經過27場演唱會，Eason直言之前一直處於備戰狀態，拉緊的神經終於鬆下來，但因為拉緊了這麼長的日子，像打結的繩子，上面仍有很深的摺痕，「未鬆晒，去旅行我都係為尋求大自然嘅寧靜，冇乜玩㗎，經常留喺住嗰間屋度洗下碗、洗下地，邊洗地邊洗滌心靈。同埋勁呀我，學識埋修理吸塵機，又拉又剪將纏住喺吸塵機上面的頭髮呀，垃圾呀，全部清晒！嗰一刻，成個人都好有成就感，哈哈。喺旅行期間，都撞到好多人呀，好難話冇人認得出我，試過喺意大利山上懸崖路邊都有人認出⋯⋯哈哈，所以我都化咗好多啦，有時間叫我影張相，我都會影，只係如果我趕時間，我驚我太熱情一陣影完相同人吹起上嚟，我就唔影囉。 」

「塵大師」Eason原來早前更在北海道度假期間學識了維修吸塵機。

巡唱將開鑼 非洲印度都肯去

休息過後，Eason又再出發，4月開始巡迴演唱會，先去新加坡、馬來西亞，到7月會去台北小巨蛋，連開七場。Eason說自己回來想了一下，是否需要找健身教練訓練體能，豈料經理人潑冷水指他之前27場都沒有去過，「好好笑，我諗返又係喎，我有操過，當時都係打下波，哈哈哈⋯⋯但係我都反駁佢，咁見下健身教練吹下水唔得咩？哈哈。」

巡演的《Fear and Dreams》，Eason指骨幹不會變，但歌單會稍作改動，畢竟出去就是面對全世界華人觀眾，因此會加入一些國語歌。因應場地問題，設備上亦會有改動，惟演唱會想要帶給大家的信息，則會原汁原味地呈現在觀眾眼前。除了以上三個地方，他還笑言，「其實諗到嘅地方，有機會都想去，美加、澳紐、歐洲，甚至非洲、印度有人想聽我唱歌，我都想去呀，哈哈！」