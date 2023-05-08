CHILL CLUB頒獎禮｜姜濤攞獎流量爆煲　疑致連登討論區伺服器癱瘓

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，年度男歌手金獎由MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）奪得，撼贏屈居銀獎的姜濤。姜濤先上台逐位感謝MIRROR成員，並指外界對兩人有多番比較，但他絲毫沒有理會外界評價，更公開對Anson Lo示愛講「I Love You」；Anson Lo亦感謝姜濤厚愛，並指MIRROR永遠都團結。

姜濤攞年度男歌手銀獎。（節目截圖）

兩大MIRROR人氣成員爭獎，當然惹來網友熱烈討論，在宣布銀獎和金獎時，連登討論區更疑似因為流量爆煲而導致伺服器癱瘓，用戶無法登錄電話版連登，而電腦版連登則影響不大。有連登網友留言表示：「又話mirror唔紅，攞獎嗰陣連登熄埋燈」、「姜濤勁到整死左連燈」、「證明口講唔中意 但好多連登仔都好留意姜濤」。

Anson Lo奪年度男歌手金獎。（節目截圖）

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CHILL CLUB頒獎禮 | 姜濤成功減磅現身 網友讚唱歌回勇跳舞爭啲