CHILL CLUB頒獎禮｜姜濤攞獎流量爆煲 疑致連登討論區伺服器癱瘓
撰文：邱愛霖
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《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，年度男歌手金獎由MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）奪得，撼贏屈居銀獎的姜濤。姜濤先上台逐位感謝MIRROR成員，並指外界對兩人有多番比較，但他絲毫沒有理會外界評價，更公開對Anson Lo示愛講「I Love You」；Anson Lo亦感謝姜濤厚愛，並指MIRROR永遠都團結。
兩大MIRROR人氣成員爭獎，當然惹來網友熱烈討論，在宣布銀獎和金獎時，連登討論區更疑似因為流量爆煲而導致伺服器癱瘓，用戶無法登錄電話版連登，而電腦版連登則影響不大。有連登網友留言表示：「又話mirror唔紅，攞獎嗰陣連登熄埋燈」、「姜濤勁到整死左連燈」、「證明口講唔中意 但好多連登仔都好留意姜濤」。
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