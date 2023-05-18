內地演唱會海報涉抄足香港《未來音樂祭》陳蕾版海報　吳克群中槍

吳克群明日（19/5）將出席鄭州一間酒吧的開幕演唱會，在演出前夕卻捲入抄襲風波！演唱會的宣傳海報，被指與香港去年的《TONE MUSIC FESTIVAL 2022》（未來音樂祭2022）海報似到十足，當時負責設計的創作人Lamdee就在IG轉貼兩張圖，其中《TONE MUSIC》大會更製圖對比兩輯相，歡迎大家玩找錯處！



台灣歌手吳克群獲邀於5月19日晚上在鄭州的風暴酒吧參與開幕活動，售票網站寫明是《吳克群/DP龍豬鄭州演唱會》，門票$398，除了他，亦有唱作音樂人龍豬、DJ Nico、女團Kiss Kiss等，日前吳克群更在抖音拍片為活動宣傳。

吳克群日前拍片宣傳這個演唱會。（抖音截圖）

網站上的演唱會詳情，說明這是《吳克群/DP龍豬鄭州演唱會》，左上就是大會海報。（網頁截圖）

售票網站放上幾款海報，主要以灰色調為主，以吳克群的海報為例，中間有他的照片，背景就有個立體圖樣，這個活動的海報原來涉嫌抄襲。連續兩屆為香港的《TONE MUSIC FESTIVAL》（未來音樂祭）設計海報及美術企劃的設計公司nocompany創辦人Lamdee，就貼出這張吳克群海報及去年的《TONE MUSIC FESTIVAL》其中一款陳蕾海報，不論字型、色調、擺位等都似到十足！而本來在海報中央兩隻大字「未來」圖樣，都幾乎被鄭州演唱會的設計師搬紙過字！

請按下圖睇兩張圖有幾似：

而《TONE MUSIC》亦將兩邊的海報縮圖拼湊成平時登入網站時的「九宮格」安全檢測圖，寫下：「諗緊喺《未來音樂選》網站投票時用呢個做安全檢測有冇效。」

請按下圖睇其餘三款鄭州酒吧演唱會的海報，以及《TONE MUSIC FESTIVAL》其他海報：

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nocompany已連續兩屆參與《TONE MUSIC FESTIVAL》的設計工作，21年的作品更榮獲台灣金點設計獎，難怪多人識。《香港01》就事件聯絡過nocompany的Lamdee，談到海報疑被抄襲，他以想專心下個創作、不想太聚焦於今次事件為由，婉拒回應。