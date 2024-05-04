婚展2024｜一文看清5月大型婚展：4大重點攞齊結婚資訊、優惠獎賞

婚展2024｜優惠豐富的婚展又來了！不論對於打算結婚或是正籌備婚禮的新人，貨比三家、逛婚紗展都是不可或缺的行為。婚展能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊以及限時優惠，由訂婚、婚紗照到婚禮細節等都有。想集結齊全的婚禮資訊，《01女生》為你盤點好5月婚紗展的必去重點，不妨參考一下！



第44屆婚展會2024

日期：2024年5月4至5日

時間：中午12時至晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心匯星及展貿廳2

入場費：HK$20 /1位

5月大型婚展 第44屆婚展會2024準備開鑼！（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

5月婚展2024｜重點1. 免費穿梭巴士安排

九龍灣國際展貿中心（九展）雖然位於九龍灣，相隔地鐵站仍有少許距離，大會為了方便參觀人士到場參觀，安排了多個免費穿梭巴士，分別於銅鑼灣、葵芳、荃灣及九龍灣，接載參觀人士直達會場！

5月婚展2024｜重點2. 癲噹x小襪兔再度跳入婚展

婚展分為展貿廳2 以及匯星兩個展館，當中齊集各式各樣的婚嫁產品及服務，一站式、全方位包羅。除了多樣化的婚禮商戶，相隔4個月，大熱的卡通角色「癲噹x小襪兔」再度跳入婚展，以可愛盞鬼的呆萌結婚造型遊走婚展。另外，「癲噹x小襪兔」與韓國興起的「SNAPIO」自拍亭聯乘，注入相框，將甜蜜一刻瞬間收藏。

5月婚展2024｜重點3. 獎賞禮品大贈送

婚展出名優惠多多，入場參觀只需填交簡單表格，即賞一份入場小禮物！入場後更有大量婚禮商戶折扣、餅卡著數。另外，憑即日於會場內消費超過HK$1,000的發票 (單一發票計)，即可到主辦機構攤位參加抽獎，獎品豐富，包括：嫁喜餅卡、美容護膚品、名貴海味、婚禮洋酒等！

若以電子消費，更是優惠連連！即日於場內以電子貨幣消費，累積當日消費最高金額之情侶並成功完成登記後，即有機會總值超過 2萬元的獎賞服務，當中包括Dyson人氣產品、免費手部護理療程。

5月婚展2024｜重點4. 舞台節目結婚資訊

逛好買好或是稍作休息，再度入貨的時候，不妨乘機做足功課，到大會舞台前 蒐集好婚禮貼士。大會邀請了不少專家，由過大禮、選擇金器、 婚宴用酒、婚禮流程到海外婚禮亦有教導。另外亦有不少兩性相關的技巧分享，拆解婚禮常見問題、「陀B」難題等，讓結婚變得不再繁複！