送上最獨特心意!周大福CTF for You專屬訂製服務締造獨一無二浪漫

無論歲月變遷、物轉星移，經歷人生一個又一個的重要里程碑，此刻陪伴在你身邊的他或她，依然是彼此的唯一。適逢情人節、紀念日，送上禮物表達愛意之時，不妨加入專屬個性化設計，具體展現你對對方獨一無二的珍視。周大福全新CTF for You專屬定制服務，不僅提供各種定制選擇，更透過加入對方名字、特別日期、圖案等，為禮物賦予更深層次的意義和價值。



周大福全新CTF for You專屬定制服務 (www.chowtaifook.com)

T·MARK專屬印記：只屬於你們的獨特編碼

天然鑽石歷經數億年孕育，要追溯其天然來源，周大福的T·MARK印記是其中的一大關鍵。每個T·MARK印記都有獨一無二的編碼，把鑽石源自採購到製作的歷程娓娓道來，兌現天然鑽石的承諾。

在CTF for You鑽飾定制服務，顧客可以客製化T·MARK印記，如同充滿個性化的「自訂車牌」。在9位字元自訂鑽石編碼中，大家可將人生中重要的人、時、事轉化成代表的英文字母和數字，更可加入規定特殊符號，如「520=4EVER」、「Jenny1314」。想將愛意深藏在飾品中的話，亦可在鑽石加上「心思密語」，如「1314 520 LOVE you Forever!」、「永遠只得我共你」等。

T·MARK專屬印記特點 (01製圖)

每顆T·MARK鑽石納米印記厚度小於蠶絲的五百分之一，精巧極至，並且鑄刻於鑽石檯面中央，保留美鑽天然珍貴的炫光。而這一切均得到國際權威機構GIA鑑定所共認。在GIA紙本證書上，除列有4C標準檢測鑽石質量之外，亦印有專屬QR Code，在掃描後可在電子版GIA證書觀看T·MARK印記、編碼及心思密語。

CTF for You訂製禮物推薦｜1. 敢愛系列鑽石首飾 見證永恒

要數到近年最流行、熱門的鑽戒款式，必定非簡潔俐落的「兩爪設計」莫屬！周大福珠寶首創橄欖形的兩爪鑲嵌，配合獨特戒脾設計及無框鑲法設計，整體顯石度大幅提升至90%，完美呈現鑽石渾圓潤潔的形態。比起「四爪」和「六爪」鑲嵌方式，更能展現鑽石無與倫比的璀璨光芒。

當中「敢愛系列」(CTF Bond Collection)以橄欖樹為設計靈感，各式作品融入橄欖葉的輪廓，象徵夫妻敢愛相伴的承諾、永恒無盡的愛意。結合T·MARK專屬印記，不論是訂製鑽飾、對戒、吊墜或耳環，都能成為他或她獨特個性的象徵，亦可讓對方感受深刻的情感。

回憶再現！T·MARK鑽石專屬印記訂製影片

為讓美好時刻、氛圍永久保存，周大福更推出T·MARK鑽石專屬印記訂製影片。影片中展示內容包括收禮者姓名、專屬印記上的心思密語及鑽石的歷程。影片製作完成後，會隨通知取貨電郵一同發出，大家可隨時重溫動人時刻。

專屬觸感！完全客製化的T·MARK鑽飾包裝

送禮真的要送到心坎裡！除了專屬影片之外，更可以自訂專屬的包裝盒，讓體驗更獨特。 CTF for You飾品禮盒包裝採用定制專屬壓印文字，絕對有別於通用包裝設計。在包裝盒上印上自定姓名或密語，由內到外都是傳遞專屬的臻摯愛意，最能盡顯你的創意巧思。

(圖: CTF for You飾品禮盒包裝 (品牌提供))

CTF for You訂製禮物推薦｜2. 字母珠手鏈：創造屬於你們的珠寶

近年字母風潮流強勢回歸，一條以你們名字作為記號的手鏈，既承載無價的回憶，亦是代表時刻的珍惜。這款足金字母珠粒手鏈，可輕鬆穿到多款精選手繩之中，襯出時尚造型。想展現個性化的一面，可按個人喜好自由排列字母；或是送給朋友或家人，一同混搭多個字母，讓你們的專屬幸運飾品充滿情感。

CTF for You訂製禮物推薦｜3. 黃金相片 珍藏美好回憶

照片的存在就是保存回憶！不論慶祝結婚、週年紀念日、友誼、榮休、生日、迎接初生之喜、畢業等，都是人生重要時刻，值得一一記錄。CTF for You黃金相片以999.9黄金所製，只需選擇你最喜愛的照片，交由資深工匠將其印製在黃金上即可珍藏每個幸福瞬間。不僅是獨特的藝術品，更是一份永恆的記憶，能世代傳承，再也不用擔心照片褪色。

在這個充滿愛意的季節，記錄人生中獨一無二的瞬間！立即訂製