2025越南峴港旅遊｜位於越南中部的「峴港」，是越南第四大城市，位處在世界三大遺產的古都順化、會安及美山聖地的中點，是重要的交通樞紐。「峴港」擁有壯麗自然景觀、充滿文化底蘊的古城等眾多迷人的旅遊景點，吸引各地遊客慕名前來探索。《01女生》今次和大家一起展開「越南4日3夜行程」，感受這城市的魅力！在出發前，記者先為大家整理以下越南旅遊攻略，包括旅遊保險、簽證、電話卡、行李清單，確保旅程順利愉快！



2025越南自由行｜行程準備攻略：旅遊保險/簽證/電話卡/行李清單（Shutterstock）

2025越南旅遊｜簽證辦理攻略

越南旅遊簽證：一般／VIP 緊急簽證（KKday）

提起越南旅遊，許多人都聽說過辦理簽證的繁瑣手續。不僅需要前往領事館，還可能需要在當地機場辦理落地簽證，確實非常麻煩。其實，只要提前透過 KKday 辦妥越南電子簽證（e-Visa），便能大大簡化簽證過程！當簽證申請有任何進展或需要補充資料時，KKday 的客服會即時通知用戶，確保簽證能夠按時獲批，不耽誤行程計劃，十分高效可靠。

▼KKday 越南簽證辦理流程▼

越南簽證所需資料：

- 照片：4x6（白色背景，衣著整齊，不戴眼鏡，耳朵可見）

- 護照照片

- 護照號碼

- 全名

- 在越南停留的具體期限

- 電子簽證入境類型：單次入境或多次入境

- 入境機場名稱

- 聯絡電話（您所在國家/地區）

- LINE、微信，或WhatsApp 資訊

- 越南暫住地址



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2025越南旅遊｜簡單3步投保MSIG旅遊保險

無論是在準備出發前的最後一刻，還是提前計劃，都可以輕鬆投保。（MSIG）

在開始旅程前，為自己選擇一份合適的旅遊保險非常重要。旅遊保險不僅能在旅途中提供保障，還能讓你更加安心地享受旅程。這次記者就在機場出發前、準備在櫃檯辦理登機的時候，才發現忘記買旅遊保險，幸好有MSIG！整個過程只需幾分鐘即可完成投保，簡單快捷，保費還可以儲分換里數及其他獎賞！

1. 只需打開MSIG網站或使用MSIG手機App

2. 選擇旅遊保險計劃

3. 填寫日期和個人資料，即可即刻投保！



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航班延誤免費使用貴賓室

旅遊保險｜MSIG航班延誤免費使用貴賓室（MSIG）

成功投保任何MSIG旅遊保險，還可享受MSIG Easy Lounge航班延誤貴賓室通行證服務。只要在航班出發24小時前登記航班，如果航班延誤超過60分鐘或以上，不論任何原因，都可與最多5位同行旅伴免費使用指定機場貴賓室，免費享用美食和Wi-Fi服務，在舒適的環境中休息。【🔗按此了解 MSIG Easy Lounge】

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旅遊保險｜3大投保注意事項

無論在旅程中生病、遇到意外受傷、航班延誤，抑或自然災害等因素引致取消或縮短行程，有MSIG旅遊保險就能確保旅行萬無一失，讓你可以盡情享受旅行樂趣！

1. 旅遊保險必須在離境前投保才有效。

2. MSIG單次旅遊保險可在旅程出發前90天投保。如果您經常旅行，不妨選擇全年旅遊保險，確保每次出行都有保障。

3. 涵蓋範圍 ：確認保險涵蓋的範圍，包括醫療費用、行李遺失、航班延誤和取消等。確保選擇的保險計劃能夠提供全面的保護，讓您在旅途中無後顧之憂。

2025越南旅遊｜KKday上網電話卡

2025越南旅遊｜KKday上網電話卡（KKday）

除了簽證和旅遊保險以外，亦有一個貼士提提大家，就是可以出遊前預先透過 KKday 購買 Sim卡。一抵達峴港國際機場就可以領取SIM卡，不必到處尋找零售點，節省時間。同時更保證廣泛的網絡覆蓋範圍和信號穩定，身在何地都能享受順暢的上網體驗。4GB、6GB或7GB的多樣數據套餐，靈活滿足不同上網需求。

【🔗按此購買KKday 越南 4G SIM卡｜峴港機場領取】

2025越南旅遊｜行李清單

2025越南旅遊｜行李清單（Shutterstock）

峴港位於越南中部，屬於熱帶季風氣候，雨季和旱季分明。不少旅客會選擇在1月至5月期間旅遊，下雨機率較小，氣候亦較涼爽。大家在出行前，可先查看當地天氣情況，再配合個人需要整理行李箱必備物品，就能輕鬆應對旅途中的各種情況，盡情享受越南峴港的美景與文化體驗！以下物品清單，大家不妨參考：

1. 輕便防水外套和雨具：就算在非雨季，越南亦時常有驟雨，記得帶上一件輕便防水外套或雨具。

2. 透氣輕便衣物 ：峴港的氣候涼爽舒適，穿著透氣的輕便衣物，在旅途中保持舒適。

3. 防曬用品：防曬霜、帽子和太陽眼鏡是必備的，能夠有效防止被強烈的陽光曬傷。

4. 藥物：攜帶一些常用藥物，如感冒藥、 暈浪丸、止痛藥、退燒、止嘔、腸胃藥等，以備不時之需。

5. 旅行文件：必須帶備護照、簽證、機票和訂房確認信等重要文件。

（本文所列之旅遊保險計劃資料受計劃的保單條款及相關條款及細則（「保單文件」）約束，詳情請查閱 MSIG 官方網站。）