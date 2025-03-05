2025越南旅遊｜開箱會安南岸五星度假村：沙灘越野車、打卡餐廳

2025越南自由行｜越南峴港以壯麗自然景觀和文化古城著稱，吸引世界各地遊客慕名前來探索。《01女生》帶大家展開「越南4日3夜行程」，以下會為大家開箱越南世界級海濱綜合度假區——會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部（HOIANA Resort & Golf）的玩樂設施、活動體驗，以及7大餐廳推薦！



2025越南旅遊｜開箱會安南岸私人沙灘、無邊際泳池及奢華度假體驗（蔡泳儀攝）

開箱會安南岸｜入住會安南岸新世界海灘度假酒店

這次記者入住會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort），距離峴港國際機場車程不到一小時，鄰近會安古城和美山聖地等著名景點。無論想探索歷史遺跡還是享受陽光海灘，都是理想的出發點。

開箱會安南岸｜入住會安南岸新世界海灘度假酒店（HOIANA Resort & Golf）

會安南岸新世界海灘度假酒店｜房內環境

會安南岸新世界海灘度假酒店｜房內環境（蔡泳儀攝）

會安南岸新世界海灘度假酒店｜房內環境(New World Hoiana Beach Resort）

會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）房內設計優雅摩登，配套設施亦非常齊全。每間客房均配備寬敞的陽台，坐在陽台聽著海聲，飽覽無敵大海景，真是完美的度假體驗，每一刻都沉浸在無與倫比的享受中。

開箱會安南岸｜玩樂設施及活動體驗

除了所入住的會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）這間酒店外，落於越南中部海岸線上的會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部（Hoiana Resort & Golf）還匯聚四間頂級豪華酒店和酒店式公寓，並在《Travel+Leisure》2023年度亞太區奢華大獎中，榮獲綜合度假村類別第三名，設備齊全，應有盡有。

▼會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部（HOIANA Resort & Golf）▼

1. 會安南岸 高爾夫球俱樂部 Hoiana Shores Golf Club

2. 會安南岸 套房酒店 Hoiana Hotel & Suites

3. 會安南岸 新世界海灘度假酒店 New World Hoiana Beach Resort

4. 會安南岸 新世界酒店 New World Hoiana Hotel

5. 會安南岸 酒店式公寓 Hoiana Residences



2025越南旅遊｜開箱會安南岸私人沙灘、無邊際泳池及奢華度假體驗（HOIANA Resort & Golf）

開箱會安南岸｜世界百強高爾夫球場

開箱會安南岸｜世界百強高爾夫球場（蔡泳儀攝）

開箱會安南岸｜世界百強高爾夫球場（HOIANA Resort & Golf）

來到度假酒店，當然少不了享受奢華設施及多元化娛樂。這裡擁有越南中部最頂尖高爾夫球場，是亞洲唯一躋身「世界百強」的高爾夫球場。18洞錦標賽球場、標準桿71桿和超過 7,000碼的規模相連，完善的設備可以滿足不同需要及級別高爾夫球手。

開箱會安南岸｜奢華SPA體驗

開箱會安南岸｜奢華SPA體驗（HOIANA Resort & Golf）

除了運動場地，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部（HOIANA Resort & Golf）亦有各項SPA設施。記者就體驗了這間 Downtime Renew水療中心，內有水療治療師和顧問提供多種按摩服務，如精油按摩及熱石療法等。為大家舒緩疲勞和肌肉繃緊，從頭到腳滋養身心，在度假期間得到全方位呵護。

開箱會安南岸｜無邊際泳池及私人沙灘

開箱會安南岸｜無邊際泳池及私人沙灘（蔡泳儀攝）

開箱會安南岸｜無邊際泳池及私人沙灘（蔡泳儀攝）

會安南岸度假酒店內亦設有無邊際泳池，泳池景觀優美，讓海天一色的美景盡收眼底。另外亦有4公里的專屬私人沙灘，在享受海濱陽光的同時，感受前所未有的放鬆，絕對是度假和打卡的理想之地。

開箱會安南岸｜沙灘活動體驗

會安南岸不僅擁有奢華設施和風景如畫的海灘，還提供各種沙灘活動和戶外水上運動體驗，讓大家能在度假期間盡情享受刺激與放鬆。記者體驗了其中一項最受歡迎的活動——ATV越野車。

開箱會安南岸｜沙灘活動體驗（蔡泳儀攝）

ATV越野車體驗

ATV越野車體驗是一個絕對不能錯過的冒險，可以在沙灘上馳騁，感受速度與刺激的快感。而且海風在臉上拂過，讓人倍感清爽，沿途的美麗海景也讓這段旅程更加難忘。

除了ATV沙灘越野車，會安南岸還提供其他多種沙灘活動和戶外水上運動，例如獨木舟及水上單車等。

開箱會安南岸｜沙灘活動體驗（HOIANA Resort & Golf）

開箱會安南岸｜多樣娛樂設施

此外，會安南岸還設有賭場、健身房以及「PLAY兒童樂園（兒童俱樂部）」等多種設施。還有各式各樣的商店，從精品服飾到當地手工藝品應有盡有。

開箱會安南岸｜7大餐廳推薦

除了奢華享受外，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部（Hoiana Resort & Golf）還提供多樣的餐飲選擇，從咖啡館、雞尾酒吧到精緻餐廳，全天候供應各式佳餚。以下是記者私心推薦的7大餐廳，每一家餐廳都各具特色，必定能滿足你的味蕾！

1. 美感與質感兼具 Lounge & Bar｜Quang Nam House

Quang Nam House 是一間環境優雅、設計美感和質感兼具的 Lounge & Bar 餐廳，可以欣賞美麗的海景，沉浸在舒適愜意的氛圍之中。晚上更可以品嚐一杯精心調製的雞尾酒，伴隨悠揚的音樂，盡情享受放鬆的雞尾酒時光之中。

2. 精緻法式下午茶｜The Terrace

開箱會安南岸｜7大餐廳推薦：The Terrace（蔡泳儀攝）

在會安南岸新世界海灘度假酒店的餐飲體驗中，The Terrace下午茶是絕對不能錯過的亮點之一，各種糕點和甜品精緻美味，帶來視覺和味覺的雙重享受。記者私心推介柚子芝士蛋糕，造型可愛，香甜清新的柚子風味與綿密的芝士蛋糕相互融合，是下午茶中的絕佳選擇。

3. 多元化自助早餐｜BLEND

早餐絕對是度假的重中之重，而 BLEND 的自助早餐不僅豐富多樣，更是開始美好一天的最佳選擇。無論喜歡中式、西式還是越南當地的特色早餐，都能滿足需求。

在 BLEND，可以享用新鮮水果、各式麵包、糕點、熱帶果汁和咖啡等經典早餐選項。記者特別推薦越南牛河和腸粉。越南牛河以其獨特的香料和鮮美的湯頭而著稱，每一口都充滿越南風味，令人難以忘懷。而腸粉則以其柔軟的口感成為早餐中的亮點，非常值得一試。

4. 浪漫池畔西餐｜Grills

喜歡吃西餐的你絕對不能錯過泳池旁邊的Grills，晚上在這裡更能感受到浪漫情調和氛圍。餐廳食物以精緻的西餐為主，選用高品質食材如頂級日本和牛、澳大利亞安格斯等優質牛肉精心烹製。無論是前菜、主菜還是甜點，每一口都能讓人陶醉其中。而且餐廳採用開放式廚房，能觀看廚師們在廚房烹飪美食的過程，增加了用餐樂趣。

5. 海景高級餐廳｜The Edge

位於16樓無邊際泳池旁的 The Edge 是一家高級餐廳。記者品嘗了鮮蝦意粉，每一口都滿溢著香濃醬汁，麵條彈牙且富有嚼勁，讓人意猶未盡。更為驚豔的是，The Edge 擁有高空遼闊的視野，可在享用美食的同時，飽覽壯麗海景。無論是白天還是夜晚，景色都美不勝收。

6. 高級海鮮餐廳｜Seafood Shack

開箱會安南岸｜7大餐廳推薦：Seafood Shack（蔡泳儀攝）

如果你是海鮮愛好者，一定要收藏海灘俱樂部旁邊的高級海鮮餐廳Seafood Shack，提供原汁原味的越南海鮮珍饈。無論是炸蟹鉗、沙律還是海鮮拼盤，每一道菜都充滿鮮味。

7. 精緻粵菜｜三希樓

這間三希樓是由香港拓展至東南亞的首間海外分店，以最優質材料和正宗手法炮製佳餚，精緻粵菜色香味俱全。片皮鵝是一道不容錯過的經典佳餚，選用上等鵝肉，經過多重工序，精心烤製。外皮酥脆金黃，肉質鮮嫩多汁。鵝肉的香氣濃郁，搭配特製的甜麵醬、薄餅和蔥絲等配料，每一口都能感受到不同層次的風味。

【KKday 獨家優惠｜會安南岸新世界海灘度假酒店】

套餐包含：

- 3日早餐@Blend

- 1晚晚餐@Osteria(Nox Beach Club)

- 1次下午茶@The Terrace

- 免費享受度假村內海灘、部分設施和精彩活動

- 免費定時穿梭巴士前往峴港國際機場、峴港市中心、會安古鎮

（*免費入住兒童需為6周歲以下，免費提供自助早餐，晚餐及下午茶與隨行成人一起享用；超過 6周歲兒童將收取加床及早餐費用）

價錢：HK$4,212全包（每晚人均HK$351）【按此訂購🔗】