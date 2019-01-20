字典是讀書學習時的良伴。世事萬物，遇到不解的字詞，翻翻字典就從迷茫當中拯救出來。但隨著與求學時期愈走愈遠，那本沉甸厚重的字典，早已塵封在家中某一個角落，不見天日。

在台灣就有網友創立了「汗語字典」的Facebook專頁，標榜為「唯一說真話的字典」。無論你是不是讀書人，這本集網友創意之大成的網絡字典，扭轉了字典向來刻板乏味的印象，一定能再次讓你和字典建立關係。腦洞大開的網友們，將許多字詞根據當下的流行用法重新定義，不再是傳統字典裡「硬生生」的說文解字，充滿意想不到的幽默感。

(汗語字典Facebook圖片)

在這本「唯一說真話的字典」的字詞，跳出了字詞慣性視角的解讀裡，見解精闢地一語道出Sad but True的爆笑註解，勾勒出很多生活化的縮影。讀著看著每個穩藏深意的字詞，不期然讓人會心微笑，非常抵死到肉。

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(汗語字典Facebook圖片)

「汗語字典」內雖然有不少是台灣用語，但也有很多通用字詞俗又有趣的解釋，香港人一定同樣也有共鳴。好像是近期非常流行的「十年挑戰」，根據「汗語字典」的解讀如下：

[名詞] 保養好的是大家來找碴，保養不好的是大家來找碴。

意思是指對保養好的人說「十年挑戰」是一個曬命的小遊戲，但對於保養不好的人來說，這根本是自找麻煩的行為，甚有諷刺的意味。說的也是，大家在玩「十年挑戰」時，不是在努力找一張十年前最好看的照片放上網？若然真的找不到一張好看的照片的話，只好放上一張不堪回首的醜照，自嘲和被嘲一番吧！

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(汗語字典Facebook圖片)

此後，還有一系列常用的字詞都被「汗語字典」附上暗黑又現實的新解，例如︰

［名詞］保養好的是大家來找碴，保養不好的是大家來找碴。

「脂肪」的解說為「名詞，自始至終不會拋棄你的真愛」；「減肥」的解說為「動詞，永遠是明天的事」；「薪水」的解說為「名詞，上班族的月經，一個月來一次，一個禮拜就沒有了」；「隨便」的解說為「騙語，我懶得想，但你要想一個的滿意的選擇」和「自拍」的解說為「動詞，能讓一群聒噪的女性朋友瞬間瞬間安靜的一個方法」。

超有共鳴感的「唯一說真話的字典」：

+ 6 + 5 + 4

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(汗語字典Facebook圖片)

這部非典型字典的「神解釋」，字字句句都戳中了笑點。咀嚼著字裡行間的啜核的趣味，也不禁在心中默念：「長知識了！」

更多「唯一說真話的字典」的神解釋：

+ 7 + 6 + 5

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）