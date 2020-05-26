【賭王何鴻燊逝世】賭王何鴻燊今天（26/5）於香港養和醫院病逝，享年98歲。 縱然何鴻燊生前風流多情，坐擁4名妻子，育有16名子女，三、四房的兒女，如何超雲、何超盈等，在他60多歲才出生，卻也受盡好爸爸的愛護。

何鴻燊育有16名子女，但每一個也是他的最愛，何超盈與何超欣親吻他的臉。（資料圖片）

賭場成王，卻對兒女千依百順

何鴻燊在兒女生日等特別日子中，為了哄他們開心，亦特別闊綽，就如2007年何超雲18歲生日，他為女兒舉辦生日派對以及送贈一層樓宇作為生日禮物。

兩年後，又為龍鳳胎何超蓮與何猷啟於酒店舉行18歲生日派對，又給予每人送贈兩層樓宇作成人禮。可見，他寵愛兒女的地步，已經達到一個「他們喜歡、快樂就好」的境界。

何鴻燊與四房梁安琪、何猷亨、何猷君、何超盈，以及何超欣。（資料圖片）

盡力給予物質外的愛

縱然錢能滿足到兒女的需求，為他們帶來快樂，不過「愛」又怎能只有物質？何超盈則在訪問中分享過自己從不缺乏父愛，對於以往學校的演出，何鴻燊的出席率遠比母親梁安琪還要高。她更認為爸爸真是萬能，在學校表演跳舞、家長日、大學畢業等，他都會出席。即使有些活動座位沒椅背， 他仍是其中排排坐坐在那兒的一人。

對於忙於做生意的爸爸付出，何超盈亦在訪問中指一向繁忙的何鴻燊充滿愛，曾為她扮演過聖誕老人，在餐巾上寫上「I Love You」。

何鴻燊與三房陳婉珍、何超雲、何猷啟、何超蓮。(laurinda_ho@Instagram)

對子女談戀愛抱開放態度

身為富翁要求子女選擇另一半要門當戶對也是正常不過的事情，可是何鴻燊從不干涉子女的擇偶條件，以及性取向，完全抱有一個放寬的態度。2005年，何超盈被拍攝到與當時的同性好友Jessie出雙入對的照片，甚至於自己社交平台上擺放親熱照，以「老公」 暱稱對方，形成一陣的出櫃傳聞，可是當時的何鴻燊一句反對的說話也沒有說過。

甚至每名子女談戀愛、分手，他也不會給予任何的意見，何猷啟亦在訪問中表示爸爸其實都沒怎麼催過（他與家姐們）結婚。說到底，何鴻燊只希望子女們能夠隨心而行，只要他們最後能夠幸福就好。

對何鴻燊而言，希望子女們能夠得到幸福。(momomarioho@Instagram)

為了女兒，多不情願也要練行

何鴻燊1988年才與四太梁安琪結婚，六十多歲的爸爸與四房的四位兒女（何超盈、何猷君、何猷亨、何超欣），相處也無代溝。何超盈於2018年接受內地節目《魯豫有約一日行》訪問時，分享了不少成長經歷。何超盈回憶曾幼稚園時被老師問：「你爸爸是不是最疼愛你？」她回答：「當然了，因為我是他唯一的女兒。」之後她才知道，估計那時何超儀已經出道當歌手，老師同學八卦打聽。她回憶其實爸爸有介紹過家姐給她認識，但她直到小學四、五年級，才真正了解到自己的家庭真實模樣。

訪問還公開了一段何鴻燊蹺實何超盈的手練習行路的視頻。從視頻中更看到何鴻燊蹺實何超盈的手走路時，旁人哼出結婚音樂聲音，像是預演婚禮一樣。何超盈表示只因爸爸不肯練習走路，於是向他笑言：「要結婚了怎麼辦，你都不準備一下，那你怎樣走。」當說完了這句說話，何鴻燊才願意走路，只因害怕當何超盈真的結婚時，未能親手把她交到那位「他」的手上。

何超盈與哈佛高材生辛奇隆（Thomas Xin）現育有一女，去年過大禮時十足皇后一樣非常浮誇，賭王則贈送何超盈五億獨立別墅及一億珠寶鑽飾嫁妝。（何超盈微博圖片）

2019年，何超盈終於雙喜臨門，何鴻燊更送上逾6億嫁妝；何猷君亦與內地名模奚夢瑤結婚及生育兒子；而何猷啟則在2018年與內地女友齊嬌（Gigi）結婚並兩年抱兩，先後誕下長女Tittania及幼女Tylia。

不論與子女有著多大的年齡差距，但何鴻燊對他們的愛卻絲毫不減，默默給予物質外的愛以及守護他們。一代傳奇已逝，但相信他的好爸爸的角色永不改變。