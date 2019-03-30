【減肥】林依晨靠4招甩掉包包面　獨門心得：吃菜梗不吃菜葉

以往總是一臉「嬰兒肥」的台灣女星林依晨，在近年的瘦身成績可是有目共睹，成功甩掉在過去圓潤的身材，以及上鏡較為輸蝕的肉肉圓臉，整個人瘦了一大圈！

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瘦身以後的林依晨的五官變得突出標緻，外表也變得愈來愈有女人味。從她近期在IG放出比基尼背影美照，可見她的身材纖細又緊緻，特別是那條零贅肉的小蠻腰，真是看得讓我們一眾女生羨慕得牙癢癢。

(linyichen.ariellin)

其實過去林依晨也曾為了減肥吃了不少苦頭。她曾經一天只吃一餐，或是只吃菜跟水果的不當節食方法。即使是有變瘦了，但卻是愈減愈傷身，氣色愈來愈差！幸好她在其後逐步掌握到一套適合自己的瘦身方法，隨序漸進地健康減磅。

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究竟昔人包包面的林依晨，是如何進化成今天體態輕盈的零負評女神？讓我們一起看看她成功瘦身的秘訣吧！

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晚上謝絕澱粉質，吃菜梗不吃菜葉

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林依晨曾在訪問透露，她在晚餐的時候會避免進食含澱粉質的食物，要吃的話，就只會在日間的時間進食讓身體有充足的時間消耗能量。在晚上她主要會攝取蛋白質以及蔬菜類的食物，以獲得營養和飽足感。而日常烹調食物的方式主要是水煮和以不油膩為原則，盡量吃原形的食物，同時避免加工食品而減少身體的負擔。

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因為她是屬於比較寒涼的體質，容易手腳冰冷和水腫，所以有自己特別的一套減肥養生飲食方法。林依晨會把新鮮水果要放在日間的時間進食，蔬菜方面不吃屬於偏寒的菜葉，只吃溫性的菜梗，根據體質和食物的屬性而進食，從而調養好內在，改善身體循環自然更有效減磅。

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生冷食物放在中午吃

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易胖體質的她特別注意養生，「寒底」的她在平日愛喝「四物湯」養生，也多喝適合她的養生茶和湯水。林依晨會挑選時間吃對的食物，例如她認為沙律雖然是屬於健康食物，但其實性質十分「生冷」，適宜在中午或身體偏暖的時間進食。

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她在日常會避免在早上空肚跟晚上選擇沙律、水果這些性質偏寒的食物，讓身體不會處於「太寒涼」的狀態而影響循環，減慢新陳代謝。林依晨在飲食上不單會考慮食物的營養價值和熱量，更是十分謹慎地分配什麼時候進食才是對身體最好，注重內在的調理和養生。

保養得宜的林依晨完全看不出36歲的真實年齡：

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慎選油炸食物

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油炸食物向來都是減肥大忌，林依晨曾表示因為減肥，已經戒口有好多年沒吃鹽酥雞，毅力驚人！雖然日常飲食都以水煮及清淡為主，但她也未至於是完全不碰油炸食物。林依晨只會吃由葡萄籽油炸出來的食物，因為葡萄籽油的沸點高達190度，即使用高溫煎炸的方法處理食物也比較不容易產生毒素，令身體的負擔較少。

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養成散步習慣

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想減肥的女生很多時候都會「迫」自己做運動，非要跑上十個八個圈弄得自己大汗淋漓，又或是走進健身室奮力埋首在各式器材中，辛苦得咬牙切牙齒。其實「運動」並沒有想像中困難，多走動、多散步，就已經是有效的運動。

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減肥是一場持久戰，保持輕鬆愉快的心情也是關鍵，與其勉強自己去做不喜歡的運動，把其視為苦差，倒不如把運動融入日常當中，從簡單的方式入手，增加活動量和消耗。林依晨說自己其中的運動方式就是多走路散步，盡可能走路不坐車，每天走約花30至40分鐘走一萬步，或是帶小狗出外走走，養成散步習慣。久而久之，除了到達到減肥效果，氣色也因此變得更好更紅潤！

素顏或是淡妝下的林依晨不減女神氣息:

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