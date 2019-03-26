【朱千雪】唇膏在手袋必不可缺　善用珊瑚色　返學上班素顏好氣息

還在專注學業，只有在學校放假期間才會接工作的朱千雪，不時都會在社交平台分享她的近照，以免粉絲們掛心。而當中，她卻大多以淡妝或素顏示人，雖然忙於學業，但也不乏看到相片中的她散發一絲好氣息。 然而，當中的秘技原是來自一枝唇膏。

朱千雪維持好氣息的秘技原是一枝唇膏。(tracytschu@Instagram)

朱千雪於社交平台上透露上星期是學校的閱讀週（Reading Week），於是就變成了她的工作週，對於久未露面的她，於出席活動接受《香港01》訪問時，表示是入行後才開始接觸化妝品，現時的她卻必備唇膏，以維持好氣息：「我有時出街會冇化妝，但係我媽咪就教我就算唔化妝都好，都一定要搽唇膏。咁所以，無論如何我手袋都會有唇膏。」

而朱千雪大多時候所塗上的唇膏顏色都是傾向自然的粉色系為主，甚少會用上大紅、紫色唇等玩味色系：

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想要營造好氣息的女生，不妨參考一下朱千雪的日常所用到的唇色？

珊瑚色

朱千雪經常用到的珊瑚色唇膏。(tracytschu@Instagram)

提到要營造出精神爽利的氣息，必定非珊瑚色莫屬，然而這也是朱千雪經常用到的唇色。

珊瑚色除了是2019 Pantone的年度流行色彩，更是一種極容易襯衫，永遠不會「出事」的唇膏顏色。珊瑚色傾向淡粉紅色彩，無論是擁有白晢或健康膚色的女生也十分適合，輕易就能提亮唇色，打造明亮而具親和力的妝容；而且由於顏色帶溫暖感同時自然，故亦適合搭配不同的妝容，即使素顏時使用也十分自然，提亮整個妝容，達至顯白的效果。

另外，若本身唇色過深的女生，建議先以遮瑕膏修飾本身的唇色，再塗上珊瑚色唇膏，塑造出更柔和活力的氣息。

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珊瑚色唇膏推介：

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莓果色

Barbie Pink唇膏令朱千雪更為顯白。(tracytschu@Instagram)

帶冷色系的莓果色唇膏，看似難於Carry，一不小心反而更會令皮膚顯黑，故不少女生都不敢作出嘗試，但只要懂得選擇，一樣也能發揮好氣息的功效。莓果色系當中，朱千雪就較喜歡使用顯色度極高的Barbie Pink顏色，本身膚色白晢的她更為顯白，然而，塗上Barbie Pink唇膏時，亦不能沿唇型一次過塗滿，需先塗上唇部中央的位置，再慢慢暈染至外。

不過這個明亮的色調就未必適用於健康膚色與黃調膚色的女生了，否則只會更顯黑。或能選擇帶紫調的莓果色，配合膚色之餘同時具顯白效果，營造出白裡透紅的膚色。

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莓果色唇膏推介：

偏橙色調

偏橙色調也是一個顯出好氣息的唇色。(tracytschu@Instagram)

有時候，想要打造好氣息妝容，卻在選擇唇色時出現錯誤，選擇了不適合自己或當日妝容的唇色，便會得不償失，令膚色黃上加黃，故一枝暖調色彩的唇膏是絕對需要的。除了朱千雪常用的珊瑚色，偏橙色調的唇膏也是不錯的選擇。偏橙色調唇色不但令皮膚顯白，效果更帶來一份優雅甜美感。

若希望營造更自然的效果，可用手輕輕印開唇膏至唇部邊緣位置，像是自然融入肌膚之中一樣，散發柔和自然的好氣息。

偏橙色唇膏推介：