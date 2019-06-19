秀智聲援楊藝媛被網民要求「判決死刑」　女藝人為不公發聲遭惡言

韓國演藝圈不斷傳出醜聞，從十年前張紫妍自殺一事，到最近勝利的「性招待」事件，都反映著韓國演藝圈的黑暗。礙於公眾人物的身份，敢為不公發聲的藝人少之有少，讓人不禁反思，藝人借助自己的影響力、堅持做對的事，不也正是他們肩負著的責任嗎？

楊藝媛性侵事件 秀智應援反被要求「判處死刑」

韓國KOL楊藝媛在Youtube上載自白影片，表示遭受到性騷擾及被迫拍不雅照。（Youtube@비글커플）

早前韓國KOL楊藝媛在Youtube上哭訴在2015年，於《Once Picture Studio》參加模特兒試鏡時受到性侵犯，被拍下大量裸露照片與影片，引起社會關注。韓國民眾於青瓦台上發起國民請願，要求重新調查「楊藝媛集體性侵案」。

「青瓦台國民請願」系統是韓國總統府青瓦台在2017年8月，於其官網主頁上新設的專頁，是個仿效了美國白宮的同類型的施政設計。青瓦台成為了國民向總統提出訴求的通道，國民可於總統府網頁上的留言板，寫下他們希望總統回應的事情。如留言的訴求在三十天內獲得二十萬以上的支持，青瓦台以及其他相關政府部門必須作出正式的回應。

楊藝媛事件受到女星秀智的聲援，秀智卻因此被冠上「女權」之名。（IG_skuukzky）

楊藝媛事件於網上廣泛流傳，同時受到女星秀智的聲援。她於Instagram上表示自己參加了青瓦台的請願，並呼籲粉絲支持，讓總統府能早日回應訴求。然而，秀智的挺身而出卻被冠上「女權」之名，遭到父權社會的評擊。有網民更向青瓦台發出請願，要求判處秀智死刑。

秀智其後解釋，自己並沒有偏幫楊藝媛的想法，只是希望藉著自身的影響力，令楊藝媛一案得以正視。既不是在宣揚女權，更不是想散佈謠言。可惜，秀智的正義之舉卻落得「要求判決死刑」的下場。

張紫妍事件 具惠善成首位發聲藝人

十年前，女星張紫妍因不堪公司逼迫提供性服務達百次而自殺。（IG_photo.hongjupyo）

超過37萬民眾向青瓦台請願，要求延長張紫妍事件的十年調查期限（「青瓦台國民請願」截圖） 十年前，女星張紫妍因不堪公司逼迫提供性服務達百次而自殺，於家中留下了五十多封控訴其公司罪行的遺書。當時被認定遺書是偽造，未能還張紫妍一個公道。直至去年，超過二十萬的民眾向青瓦台請願要求重審案件。儘管有人證親眼目睹張紫妍受逼害的情形，調查委員會仍然以證據不足而結案。

張紫妍師妹尹智吾作為目擊證人作供，調查委員會仍然以證據不足而結案。（IG_kbsnews）

演藝圈中，除了作為證人的張紫妍師妹尹智吾，還有具惠善。當時韓國傳媒正鋪天蓋地的報導鄭俊英的偷拍醜聞，導致張紫妍重審一案未有得到太大的關注。尹智吾在網上發聲，無奈表示自己只是個沒有人氣的藝人，希望能得到演藝圈人員的支持，利用藝人的影響力讓民眾的焦點重新落於張紫妍一案，而具惠善則成為第一個公開應援的人。當時演藝圈一片安靜，只有具惠善為正義發聲。

當時演藝圈一片安靜，只有具惠善為正義發聲。（IG_kookoo900）

鄭有美出演控訴性別不平等的電影《82年生的金智英》 引起網友惡意言論

鄭有美於劇中飾演受盡男性不平等眼光的女警察。（《Live》劇照）

《82年生的金智英》改編自同名小說，揭露韓國社會中女性深受不平等對待的生活日常，此題材於韓國這父權社會中非常敏感。書中提到重男輕女、女性受性騷擾得先檢討自己的裙子長度、公司認為把資源投放於女員工身上是浪費等內容，都反映出社會對女性的歧視。不少女性對《82年生的金智英》都有著共鳴，然而此書引來的是更多不屑與反對的聲音。

鄭有美也曾出演校園性侵為題材的電影《無聲吶喊》（《無聲吶喊》劇照）

【點擊看】《無聲吶喊》一劇播出即引起迴響，孔劉也有份參演其中：

早前韓國女子組合Red Velvet 成員Irene在節目上透露自己讀過《82 年生的金智英》之後，遭到大量男粉絲於其社交平台上的惡意攻擊。演員鄭有美在確定出演電影後，網民即時在她的Instagram寫下惡意留言，如「太讓我失望了，你怎麼能出演女權主義的代表作呢？」、「要是有點腦子就不該去演那種有爭議的作品」等等。

其實鄭有美已非首次出演此類具爭議性題材的電影，曾於牽涉性別歧視題材的電視劇《Live》與校園性侵為題材的電影《無聲吶喊》中演出，透過這些關注社會議題的作品，讓大眾正視有關的問題。