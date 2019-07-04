誰人看不起渾身是肉的女生？近年在美妝界常見220磅的渡邊直美影蹤，成為日本大品牌的寵兒，包括SK-II及shu uemura，都找拍攝系列廣告及推出聯乘妝品。網民紛紛留言說她逗趣的表情很可愛、很搞笑，是渾然天成的感覺。渡邊直美的特殊人氣相當高企，得到粉絲的狂熱。2018年她更被選為最多人追蹤Instagram的日本藝人，追蹤人數過887萬人，貼文讚數又獲得最高。現在渡邊直美衝出亞洲，她紅得合情合理。渡邊直美受歡迎的原因不明？她有何特質吸引？

【按圖看】渡邊直美特殊人氣的證據，猜猜以下哪張是點讚數目最高的照片？

貼地感染力POWER UP

一個人會喜愛與自己相似的人。而藝人真的有展現真個性嗎？渡邊直美的魅力源於她的思想、為人、性格。渡邊直美不只是充滿自信和性格開朗，更有的是敢言和具備說話圓滑的技巧，做出自己的真個性，散發出正能量！她擁有眾人的特質：懶！為食！



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默默付出的肉女搞笑高手

31歲的渡邊直美是日本走搞笑路線的女藝人，她的成功不只是一個誇張而搞怪的表情，再加上肢體動作，就輕易創造給人歡樂的風格。其實日本搞笑藝人眾多，要突圍而出並不是僥倖，而是默默下了很多苦功。她背後為了這個身型花了心思。眾粉絲都知道她有多大食，而她可愛到一有空閒就會食。不過她為了身材的肉好好地結實，勤奮地學習跳舞。為了給人笑容，搞笑離不開新鮮感，她更時時學習新事物。例如學唱中文歌、時刻學好英文。的確她善於模仿，但模仿一個人，不是複製外型，更要模仿神情、動作和小細節，需要很長時間的練習。縱然擁有肥胖的身軀和懶惰形象，其實她在背後默默付出、用心經營，才有如今精湛的演技，令你大笑的本領。

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戲內戲外人品好

人緣是運氣？不，一個人對人的態度不好，可想這個人的際遇如何。渡邊直美私下對工作人員都態度友好，是戲內戲外都是一樣友善，全沒架子。而演藝工作正是一個團隊共同而生。合作愉快，工作自然順順利利，別人就會想起你，機會由此出現。

【點撃看】渡邊直美多的是朋友：

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成為日本年度美人 大碼女孩​要有的是自信

雖然渡邊直美一直屬於大碼體型，但220磅的她卻自信地面對自己的體態。她打扮確有一手，常見的造型是以誇張而鮮艷的配搭來突出她棉花糖女生的時尚。無論是髮色髮型、妝容、服裝、配件都是時尚而前衛。所以她更被日本最大美容入口網站，成功選中2018年度美人。其實在2014年，渡邊直美與WEGO合作創立自家品牌PUNYUS，自己親力親為經營，連為產品影相都一手包辦。PUNYUS理念是「為了讓大家都穿得下」為大碼女孩提供一個潮流尖端，象徵展現自我的女性力量。

【點擊看】大碼棉花糖肉女的尖端時尚：

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【點擊看】渡邊直美面對評擊時的良好態度與回應，更明白為何大家都這麼喜歡她：

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「為未知的未來而勇於挑戰！」



日本人去美國？日本人英文程度確實參差不齊。渡辺直美今年有一個重大決定，她成功得到3年工作簽證。此行動感動了不少粉絲。她為了夢想，要到一個新環境，好好學習英文，摸索新事物。你要知道她日本的名氣多大，事業發展多好。她要有多大的決心？她不是輕說而是要真的行動！她籌備多久了？



【點擊看】渡邊​直美敢於冒險的精神：

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現在大家都或多或少了解渡辺直美的吸引之處。渡辺直美接觸不同範疇，從渡辺直美身上，定會發現世上沒有不勞而獲，有一些時候要冒險，要拼力，要挑戰。即使不能深深的吸引每人，但至少要吸引自己，忠於自己綻放光彩就夠了！

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