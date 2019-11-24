女生IG左手「無婚戒」吸15.1萬追蹤：單身不可怕　可怕是害怕單身

世上分為兩種人，一種單身也活得自在，而另一種則不能接受自己處於單身狀態，情緒一味向下沉淪，甚或單純的找個人填補心靈空虛。 美國女生Mary McCarthy就透過Instagram表示「單身又如何」的信息，希望能夠鼓勵各位單身同路人。

Instagram帳號「notengaged」所發佈的照片多達780張，從來沒有人樣，只有不同背景與一隻手掌，但卻吸引15.1萬人追蹤。到底這個Instagram帳號「葫蘆內賣的是什麼藥」？

一名單身女生Mary McCarthy開設Instagram帳號，大方分享她的單身生活，盼能令同樣單身的人感到快樂。(notengaged@Instagram)

別人曬婚戒，她卻曬空空如也的手

「notengaged」由一名單身的美國女生Mary McCarthy於2016年創立，大概相隔一至兩天時間就會發佈新照片，照片全是模仿平日在社交平台看到別人大騷無名指上的婚戒照，但她的手上卻完全沒有戴上戒指，透過這些照片記錄與分享她的單身經歷，就如每個星期五看着別人一雙一對、自己形單隻影的生活；而文字則記下了當刻的感受。

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單身並不可怕？

說到開設「notengaged」帳號的契緣，則是因一次Mary McCarthy與朋友的玩笑而起。一次參加完朋友的訂婚晚會，她則在回家途中購買了一個墨西哥夾餅，並與手掌拍下照片予朋友，笑說：「即使我單身，但仍有墨西哥夾餅的陪伴。」數星期後，她便開始了「notengaged」帳號，希望以自己的生活方式提醒大家單身也沒什麼大不了。

單身的Mary McCarthy，希望能讓同樣單身的女生感到快樂，學會自愛。(notengaged@Instagram)

單身的人或可暫時先與左手一同冒險

Mary McCarthy於接受美國廣播公司《早安美國》訪問時，則認為一直以來社交媒體上都充斥太多的比較，但人的生活不應如此：「照片中的背景基本上就是我的生活，我嘗試說明單身女生與其他人無異，無論你單身與否，怎樣選擇自己的生活，為了自己而活、為自己而做，才是更重要的一件事情。」記錄生活藉此發佈正能量鼓勵自己的同時，但求可以使一些本身寂寥的人也感到快樂。

她更道：

我沒有訂婚，但我保證我很好。我會跟隨我未婚的左手一同冒險。 Mary McCarthy

單身不可怕，可怕的更是害怕自己單身的心態。單身的日子為何要自憐自艾，而不努力打拚奮鬥，靜待那更好的人？

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（資料來源：《早安美國》, HuffPost）