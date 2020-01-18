奧斯卡影后「小辣椒」Gwyneth Paltrow主持的新節目《Goop生活態度》（The Goop Lab）於Netflix上架，短短六集，大談不同另類療法，宣傳片中道：「試一些看起來恐怖的、沒人敢試的事。」 結果，大家果真被她嚇到了，健康療法大受爭議 ，被大力批評：「沒有科學根據！」到底「小辣椒」在節目中做了甚麼？

「小辣椒」的「恐怖」健康療法大受爭議：「玉蛋」放陰道吸收月光精華？

Netflix即將上架紀錄片《Goop生活態度》（The Goop Lab）由「小辣椒」Gwyneth Paltrow主持，短短六集，介紹各種獵奇的「健康療法」，想法大膽，但節目內容卻大受爭議，當中所提到的方法與功效更是令人擔心，不少媒體批評，雖然節目名叫「lab」，可方法卻一點都不科學，例如「能量療法」，節目中有參加者表示感覺似「驅魔」，也有人指五小時的效果，等於多年的治療。

Goop其實是由在哈佛商學院畢業的Gwyneth Paltrow創辦的品牌，推廣她十分推崇的生活態度。但是，這品牌大受批評卻不是新鮮事，以健康之命，卻推出危害健康的產品。例如，品牌曾建議女生把玉造的蛋放在陰道中、在身體上貼上特別的貼紙以平衡力量、服用碘的補充劑。即使大部份人的身體其實都不缺、喝羊奶來杜絕寄生蟲等等古怪、卻又沒有充足科學根據的治療方法。

品牌近日推出的一項產品，卻大受歡迎，並在一小時內賣光，那就是Gwyneth Paltrow自稱聞起來似她陰道的蠟燭。（gwynethpaltrow@instagram）

推私密部位味道蠟燭 1小時賣光

雖然Goop的產品光怪陸離，據《衛報》報導，「玉蛋」更被婦科醫生公開批評，沒有清潔的「玉蛋」或會造成中毒性休克綜合症，或會有性命危險，但品牌近日推出的一項產品，卻大受歡迎，並在一小時內賣光，那就是Gwyneth Paltrow自稱聞起來似她陰道的蠟燭。

這私密部位味道蠟燭售價57英鎊（約港幣HK$578），並命名「這種氣味像我的陰道」。其實是天竺葵，柑橘佛手柑和雪松等調配而成。Goop網站上的描述，蠟燭是由調香師Douglas Little與GP的一個玩笑開始，二人正在調製香水，而Gwyneth Paltrow卻脫口而出：「它聞起來像極了我的陰道。」

雖然，筆者對Gwyneth Paltrow私密部位的味道沒有多大的興趣，不過百貨應百客，彌漫一室私密部位味道，總比「玉蛋」放陰道，危害健康好。

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參考資料：The Guardian, Goop, Forbes