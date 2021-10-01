拍照擺甫士可顯瘦？女生拍照不只留意四周環境，更關心拍出來後，自己會否顯胖或變矮，擺甫士是一門學問，假若你不擅長，或可看看美國攝影師的提示，有什麼動作需要避免？他又以錯誤與正確的姿勢示範，你未必想到，原來有些簡單動作，可在拍照時更好地呈現身體線條，令照片中的你，明顯變瘦。



美國攝影師Bonnie Rodríguez Krzywick於Instagram和YouTube分別分享如何能訪過拍照姿勢拍出美照。(bonnierzm@Instagram)

攝影師親授拍照姿勢

鏡頭前擺甫士，並不是每個女生天生都懂，攝影師Bonnie Rodríguez Krzywicki在Instagram教授拍照姿勢，其中目的便是指導大家如何掌握技巧，而箇中竅妙並不難，簡單動作，便可應用於不同環境。

Bonnie Rodríguez Krzywicki 在iG 及YouTube均有示範教學，展示錯誤與正確的姿勢示範，提醒拍照時要避免的動作。

技巧1：穿鬆身服裝拍照有機會讓你顯得更肥胖；拍照時可自行彎腰、微微扭曲身體，以呈現身體曲線。

技巧2： 拍攝時將手部依靠於欄杆或身旁的物件可顯得自然；另外，將單手叉腰，這樣便能呈現更多的身體線條，效果視覺隨時顯瘦5公斤。

技巧3：拍照時需避免用雙手遮蓋身體的部份；盡量將身體側各一邊，雙腿呈現三角形，並將手部放於膝頭上，看起來更有力氣以及自信。

【按圖看】錯誤與正確的拍照姿勢示範＝＝＞

+ 25

如何進一步拍出美照？

技巧4：拍攝時需挺直腰背，否則容易顯胖； 另外，穿鬆身服裝拍照，也容易令人顯胖，穿這類衣服拍照，可自行彎腰、微微扭曲身體，以呈現身體曲線。

技巧5：與男友拍照，則可善用男友身軀，可將頭部依靠另一半身上，效果更甜蜜之餘，還是最佳的顯瘦「道具」 ； 又或與閨密拖手、前後站，又或大家都側身拍攝，都會更顯瘦，比起只並排站立拍照效果更好。

更多Bonnie Rodríguez Krzywicki的美照＝＝＞

+ 3

同場加映：IU公開終極自拍增高3大技巧 一個小動作變出長腿170厘米身高？

IU（李知恩）外貌甜美，「國民妹妹」鄰家形象深入民心，她經常在社交平台分享日常照，骨感身形加一對長腿，驟眼看來身高有170厘米，原來也是「照騙」，她公開3招秘技，輕鬆便可「增高顯瘦」！

▼▼▼【按圖看】IU示範3招拍照姿勢的技巧，女生都可輕鬆變瘦增高▼▼▼

+ 6

▼▼▼【立即按圖詳看IU分享「揸機」秘訣，看照片比併可見差別這麼大！想輕鬆拍出完美比例，必定要教識男朋友！▼▼▼

同場加映：拍照姿勢重要；穿搭造型同樣重要，即睇劉佩玥如何以一條連身裙襯出10個造型＝＝＞

+ 5

▼▼▼點擊看Monique一家在台灣的生活點滴▼▼▼