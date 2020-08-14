大台劇集《反黑路人甲》熱播，34歲的賴慰玲今次訓身演出飾演蔣家大小姐，推倒張振朗在床上，意圖逼婚生擒，情節相當爆笑。賴慰玲入行以來，演技不只獲觀眾大讚，更加曾經被兩大前輩肯定！除了演技了得，賴慰玲個性率直，在人前人後一樣真性情，令她在圈中人緣不錯，完全施展了巨蟹座女生的5大特質！

劇集《反黑路人甲》賴慰玲推倒張振朗在床上的情節，成為熱話。(《反黑路人甲》劇照)

【特質1：想像力豐富】演藝出身優勢！教前輩入戲？

巨蟹座的感情豐富、想像力豐富而且反應敏銳，對於演員來說，這是優勢！賴慰玲曾經IG留言：「朋友問：想做戲嘛？我答：廢話！簡直是技癢得要抓狂！由我中學開始踏上台板後, 就被這感覺深深吸引。」原來賴慰玲中學時期就加入劇社，中學畢業就修讀香港演藝學院表演系藝術榮譽學士磨練演技。

賴慰玲當舞台劇演員時表現傑出，曾經獲獎，都讓老師們留下深刻印象。羅冠蘭老師得悉劇集《女人俱樂部》的試鏡就推薦賴慰玲一試，賴慰玲在試鏡中發揮演技，竟然一人分飾七角！2014年，賴慰玲就這樣憑少女許珍妮加入TVB。

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【特質2：不虛榮、謙虛】

巨蟹其實是個非常不愛虛榮、不愛攀比的星座，別以為巨蟹太得意忘形，其實這只是她的玩笑方式，私下十分謙虛有禮。所以賴慰玲獲得大前輩的賞識後，都充滿感謝：「一個前輩讚你一句差好遠，我成日記住請佢哋食飯」

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2018年賴慰玲正式簽約，成為TVB的親生女，逐漸被受重用。在被喻「大染缸」的娛樂圈中，賴慰玲保持自己真性情，又不忘學校的教導，演出前做足功課一心演繹好角色。賴慰玲表示在演藝學院5年內，幫到她的演出很多，坦言：「我會識得點樣進入一個劇本、知道點去分析劇本、點樣做得更加好、點樣做資料搜集。呢啲係我嗰幾年不斷去學習嘅嘢，所以我嘅優勢就係我有一定嘅基礎先再行入電視圈囉。」

賴慰玲的實力被受肯定，態度依然親和謙恭、認真，令工作機會接踵而至。（Instagram@laiwinki）

【特質3：不向強權低頭、坦白】向上司據理力爭

雖然巨蟹女生不易發怒，不過會堅持自己的原則。賴慰玲說話坦率「有嗰句講嗰句」，原來賴慰玲曾經與上司據理力爭：「因為我係個嘴快過個腦嗰啲人。事後會覺得『死啦，點解講咗呢啲嘢嘅？』」她直言自己基本尊重會有，不過有時會不經意的說錯話，之後自覺不禮貌。

賴慰玲為人親切，不是易發怒的人。（Instagram@laiwinki）

賴慰玲就會直問對方：「唔好意思，我頭先係咪無禮貌？」這個具動絕不簡單，她不怕尷尬，承認自己錯誤，重視他人感受。她再指將問題攤開來傾談，大家心內就不會有根刺：「即係好小事就可以令到人與人之間無咁多隔膜，何樂而不為呢？」她待人接物的誠懇態度，令她有良好的人脈。

賴慰玲開心見誠的溝通，絕對值得令人學習！（Instagram@laiwinki）

【特質4：人緣好】

巨蟹很會照顧人，對於信任的人特別好，總是讓人覺得非常可靠，所以人緣不錯。賴慰玲之前與《女人俱樂部》的同劇女演員陳瀅、陳嘉寶、吳嘉熙、王敏奕、糖妹混熟後，成為圈內最熟的閨密，經常聚會聯繫友情。

賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶、吳嘉熙、王敏奕、糖妹因為《M CLUB》投契，成為圈中閨密多年，彼此見過對方真面目的友情最難能可貴。(《女人俱樂部》劇照)

後來閨密團尚有蔡思貝、何雁詩、陳凱琳陸續加入。賴慰玲不時都會IG上留言感謝閨蜜：「你們的笑聲令我能量滿滿」、「有你們。所以好幸福。」

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賴慰玲與閨密之間相處就是笑笑鬧鬧的，亦十分了解對每位閨蜜的喜好及生活小習慣，曾經在社交平台感言，打破以往娛樂圈不會有知心朋友的概念，留言：「早幾日有朋友問我娛樂圈嘅朋友係咪虛虛哋㗎？我話：我遇到嘅大部分都唔係尤其呢五個#以愛相伴 #互派動力 #娛樂圈呢個詞語好老土。」

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賴慰玲與閨密分享人生大事，就算升為人母，她一樣珍惜朋友相處時光，有時亦連同兒子與閨密團遊玩一番。賴慰玲真心待人的個性換來很多人的疼愛，所以圈中好友眾多，即使藝人朋友工作多繁忙，都會出席見證她結婚生子的大日子！好朋友就是人生同行的人，要一起成長，就算轉變，情不變。

賴慰玲：「好久好久不見然後發現每個人都在變不好不壞，只是一點點的變化，然後又成熟了 #友共情不變那種真找不到缺點」。（Instagram@laiwinki）

【特質5：愛小孩】

巨蟹女生是最充滿母愛的星座，她重視家庭，而且十分喜歡小孩。賴慰玲當時尚未與舞台劇演員男友置業結婚，就懷孕了！她不愛花巧，故選擇低調踏實、簡單的方式結婚，為人知足隨緣。

懷孕時期賴慰玲不時分享自己內心的期待，又向孫慧雪指點迷津，為兒子出生做足準備。賴慰玲搏鬥36小時，終於誕下愛兒，賴慰玲產後收起豪邁的性格變成慈母，笑指自己患上了「我個BB最得意症」。

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賴慰玲的囝囝Marat如今2歲，她曾表明不想當虎媽，希望他開開心心：「我係希望睇下個小朋友性格係點先，跟住再去開發佢囉，即係最緊要係佢自己想點樣。」所以賴慰玲不時跟Marat到處玩，接觸不同新事物，照顧兒子時都特別溫柔、體貼。她坦言自己比較隨緣，認為以前家人都是這樣照顧自己，想做哪些就做，只要確保到自己安全，都可以放任一點。

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巨蟹座女生真的不能看小，以上5大特質都是賴慰玲個人魅力的地方。她對人真心坦誠，難怪令圈內有良好的人脈，賴慰玲憑實力發揮演技實現自己夢想，婚後兒子又健康成長，家庭事業得意之餘，又受到眾多朋友的寵幸，絕對是幸福的巨蟹座女生。