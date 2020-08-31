每年的香港小姐選舉都備受矚目，歷届港姐們的動向同樣是人們關注的焦點，一些人移民外國歸於平淡，一些人則組建家庭，已經孕育了下一代，專心相夫教子。港姐們的「星二代」很多都遺傳了母親美貌與智慧並重的優良基因，個個都一表人才，美若天仙呢！

「世紀美人」趙雅芝

今年65歲的趙雅芝早已淡出娛樂圈多年，偶爾出席公眾活動露面，仍然會勾起不少人的回憶。1972年，她參加由無綫電視舉辦的首届香港小姐選舉，奪冠呼聲很高的她最後意外落選，屈居第四名，但是趙雅芝很快得到圈中人賞識，開始接拍多部電視劇，為一個個經典角色——「周芷若」、「馮程程」、「白素貞」等賦予生命。

趙雅芝在首届香港小姐選舉得第四名，年輕時氣質動人。（新浪女性@微博）

港姐入行的趙雅芝，出演過不少經典角色：（點閱下圖查看）

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趙雅芝曾有過一段婚姻，並誕下二子，離婚後她與男藝人黃錦燊相戀，並於1984年再婚，兩人育有一子黃愷傑，他遺傳了母親的演藝細胞，踏入演藝圈並拍攝了不少影視作品。黃愷傑也遺傳了趙雅芝的强大基因，擁有出眾的容貌，五官精緻又立體的他憑藉俊朗的外型深受大家喜愛。而母親趙雅芝即使已經年過半百，仍然風韻猶存，不失當年的優雅風采。

黃愷傑遺傳媽媽趙雅芝强大基因。（趙雅芝@微博）

趙雅芝之子黃愷傑遺傳了媽媽的高顏值：（點閱下圖查看）

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「最低調港姐」吳婉芳

擁有出眾外表、溫婉爾雅的氣質港姐吳婉芳，1986年參選香港小姐比賽一舉奪得亞軍、最上鏡小姐以及才華小姐三個獎項，成為奪目出彩的「三料港姐」。她隨後簽約無綫電視成為藝員，不過她對拍攝電視劇興趣寥寥，因此參演過的電視劇集為數不多。後來轉戰音樂圈大顯身手，推出多張個人專輯打響名堂。

1986年吳婉芳獲得香港小姐比賽的亞軍。（青蜂娛樂@微博）

吳婉芳是1986年香港小姐的「三料亞軍」：（點閱下圖查看）

吳婉芳在1993年嫁給富商胡家驊後，便淡出演藝圈，專心照料家庭，她共誕下兩子一女，夫妻相伴相守多年，行事作風一向低調。吳婉芳的「二仔」胡智同（Lynus）一向被視為城中筍盤，除了家境富裕，他還是高材生畢業於牛津大學。此外，吳婉芳的二仔Lynus熱衷於健身運動，練就壯碩身形，更參加過知名健美先生比賽。陽光又健康的Lynus遺傳了母親吳婉芳的優良基因，外貌也十分突出，簡直是「完美筍盤」。

香港小姐吳婉芳的「二仔」胡智同熱衷運動，更是畢業於牛津大學的高材生。（lynuswoo@IG）

吳婉芳二仔胡智同被封新一代「筍盤」：（點閱下圖查看）

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「凍齡港姐」邱淑貞

一代「性感女神」邱淑貞，曾經參選1987年的香港小姐選舉，當年她被視為奪冠的熱門人選，可惜被媒體爆出她曾經做過下巴整形手術而退賽。雖然邱淑貞遺憾退選港姐，但她卻在因緣巧合之下進入娛樂圈，更被導演王晶賞識進入影壇，成為第一代「晶女郎」，開啓了她傳奇性感的影視之路。她參演過多套經典電影包括《最佳損友》、《赤裸羔羊》、《賭神2》等，躋身香港一線女星之列。

邱淑貞是一代性感女神。（邱淑貞粉絲後援會@微博）

邱淑貞被指整容而退選香港小姐：（點閱下圖查看）

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1999年，邱淑貞嫁給商人沈嘉偉後便息影，成為「幸福人妻」，其後誕下三位寶貝女兒，組成幸福五口之家。而大女兒沈月的可人美貌一直受到外界關注，她的五官與邱淑貞簡直如出一轍，繼承了母親的甜美與靈動氣質，兩人皆是美人胚子，沈月更被喻為是香港「最美星二代」。

沈月與邱淑貞都是美人胚子。（yuetyuetxx@IG）

邱淑貞大女沈月被封「最美星二代」：（點閱下圖查看）

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孩子智商遺傳媽媽？

孩子的外貌遺傳自父母，智商必然也會受到基因影響！外國有研究指出，孩子的智商原來大多數都是取決於媽媽的基因，研究發現X染色體帶有的智商基因，女性擁有兩個，而男性只有一個X染色體，因此孩子的智商基因有較大可能來自母親。

媽媽基因原來對孩子智商有至關緊要的影響！(xaviermoutonphotographie/Unsplash）

研究人員訪問了12686位年齡介乎14至22歲的青年，發現智商的確會受母親影響，智商屬於「條件基因」（conditioned genes）的其中一種基因，必須來自母親遺傳才能運作，如果相同基因從父親遺傳的話，則起不了作用。不過值得留意的是，孩子的智商不是百分比取決於目前，大概只有40%至60%和基因遺傳相關，其他則來自環境因素，因此遺傳並不是影響智商的唯一決定因素。

參考資料：〈Scientists Reveal Which Genes Come From Your Mom and Which You Get From Your Dad〉