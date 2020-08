每年的香港小姐選舉都備受矚目,歷届港姐們的動向同樣是人們關注的焦點,一些人移民外國歸於平淡,一些人則組建家庭,已經孕育了下一代,專心相夫教子。港姐們的「星二代」很多都遺傳了母親美貌與智慧並重的優良基因,個個都一表人才,美若天仙呢!

「世紀美人」趙雅芝

今年65歲的趙雅芝早已淡出娛樂圈多年,偶爾出席公眾活動露面,仍然會勾起不少人的回憶。1972年,她參加由無綫電視舉辦的首届香港小姐選舉,奪冠呼聲很高的她最後意外落選,屈居第四名,但是趙雅芝很快得到圈中人賞識,開始接拍多部電視劇,為一個個經典角色——「周芷若」、「馮程程」、「白素貞」等賦予生命。

趙雅芝在首届香港小姐選舉得第四名,年輕時氣質動人。(新浪女性@微博)

趙雅芝曾有過一段婚姻,並誕下二子,離婚後她與男藝人黃錦燊相戀,並於1984年再婚,兩人育有一子黃愷傑,他遺傳了母親的演藝細胞,踏入演藝圈並拍攝了不少影視作品。黃愷傑也遺傳了趙雅芝的强大基因,擁有出眾的容貌,五官精緻又立體的他憑藉俊朗的外型深受大家喜愛。而母親趙雅芝即使已經年過半百,仍然風韻猶存,不失當年的優雅風采。

黃愷傑遺傳媽媽趙雅芝强大基因。(趙雅芝@微博)

「最低調港姐」吳婉芳

擁有出眾外表、溫婉爾雅的氣質港姐吳婉芳,1986年參選香港小姐比賽一舉奪得亞軍、最上鏡小姐以及才華小姐三個獎項,成為奪目出彩的「三料港姐」。她隨後簽約無綫電視成為藝員,不過她對拍攝電視劇興趣寥寥,因此參演過的電視劇集為數不多。後來轉戰音樂圈大顯身手,推出多張個人專輯打響名堂。

1986年吳婉芳獲得香港小姐比賽的亞軍。(青蜂娛樂@微博)

吳婉芳在1993年嫁給富商胡家驊後,便淡出演藝圈,專心照料家庭,她共誕下兩子一女,夫妻相伴相守多年,行事作風一向低調。吳婉芳的「二仔」胡智同(Lynus)一向被視為城中筍盤,除了家境富裕,他還是高材生畢業於牛津大學。此外,吳婉芳的二仔Lynus熱衷於健身運動,練就壯碩身形,更參加過知名健美先生比賽。陽光又健康的Lynus遺傳了母親吳婉芳的優良基因,外貌也十分突出,簡直是「完美筍盤」。

香港小姐吳婉芳的「二仔」胡智同熱衷運動,更是畢業於牛津大學的高材生。(lynuswoo@IG)

「凍齡港姐」邱淑貞

一代「性感女神」邱淑貞,曾經參選1987年的香港小姐選舉,當年她被視為奪冠的熱門人選,可惜被媒體爆出她曾經做過下巴整形手術而退賽。雖然邱淑貞遺憾退選港姐,但她卻在因緣巧合之下進入娛樂圈,更被導演王晶賞識進入影壇,成為第一代「晶女郎」,開啓了她傳奇性感的影視之路。她參演過多套經典電影包括《最佳損友》、《赤裸羔羊》、《賭神2》等,躋身香港一線女星之列。

邱淑貞是一代性感女神。(邱淑貞粉絲後援會@微博)

1999年,邱淑貞嫁給商人沈嘉偉後便息影,成為「幸福人妻」,其後誕下三位寶貝女兒,組成幸福五口之家。而大女兒沈月的可人美貌一直受到外界關注,她的五官與邱淑貞簡直如出一轍,繼承了母親的甜美與靈動氣質,兩人皆是美人胚子,沈月更被喻為是香港「最美星二代」。

沈月與邱淑貞都是美人胚子。(yuetyuetxx@IG)

孩子智商遺傳媽媽?

孩子的外貌遺傳自父母,智商必然也會受到基因影響!外國有研究指出,孩子的智商原來大多數都是取決於媽媽的基因,研究發現X染色體帶有的智商基因,女性擁有兩個,而男性只有一個X染色體,因此孩子的智商基因有較大可能來自母親。

媽媽基因原來對孩子智商有至關緊要的影響!(xaviermoutonphotographie/Unsplash)

研究人員訪問了12686位年齡介乎14至22歲的青年,發現智商的確會受母親影響,智商屬於「條件基因」(conditioned genes)的其中一種基因,必須來自母親遺傳才能運作,如果相同基因從父親遺傳的話,則起不了作用。不過值得留意的是,孩子的智商不是百分比取決於目前,大概只有40%至60%和基因遺傳相關,其他則來自環境因素,因此遺傳並不是影響智商的唯一決定因素。

參考資料:〈Scientists Reveal Which Genes Come From Your Mom and Which You Get From Your Dad〉