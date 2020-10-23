泰國知名整形實境節目《Let Me In Thailand》堪稱能將「醜樣」化腐朽為神奇，猶如電影《醜女大翻身》的真人版。節目一連12集邀請受樣貌困擾的女生進行矯形與整形手術，令飽受臉部缺陷影響的她們恢復自信，以「全新樣貌」獲得重生機會，而整容後的女生其「新樣貌」竟可媲美女星？

泰國知名整形實境節目《Let Me In Thailand》堪稱能將「醜樣」化腐朽為神奇。(WorkpointOfficial@Youtube截圖)

或許有些人天生不是擁有「明星臉」，但至少她們的長相不會為自己招來歧視目光，有些人更有幸地遇上心儀對象，然後向對方表白，但對於泰國女生Bird Sukanya來說戀愛就像一個遙不可及的夢想，她最大的願望不是戀愛、不是穿金戴銀、不是當明星，只是僅僅想擁有一副「正常人的臉龐」便心滿意足，當泰國女生Bird Sukanya看見整形節目《Let Me In Thailand》，便把心一橫報名參加，希望從此改善自己的樣貌，重獲自信。

泰國女生Bird Sukanya從小便因為額頭寬大，雙眼細小無神、特別是下巴突出的問題困擾，被人用奇異目光對待已成習慣。(WorkpointOfficial@Youtube截圖)

最後Bird Sukanya從云云的報名者中，順利通過節目的海選，獲得全數贊助到韓國約三個月，進行整形手術與休養回復，當中包括與韓國頂級的整形醫生見診，親自為她度身訂造整形方案。

泰國女生Bird Sukanya因其貌不揚飽受奇異目光？

泰國女生Bird Sukanya分別接受由節目安排的整容方案。(WorkpointOfficial@Youtube截圖)

泰國女生Bird Sukanya以往的長相是輪廓額頭寬大，雙眼細小無神、特別是下巴突出，俗稱戽斗（即下顎比上顎還要突出），上下排前齒因無法有效咬合，影響她的咀嚼能力，說話發音不正，甚至樣貌比「平常人」不同，承受不必要的奇異目光，令她失去自信，變得自卑不願意與別人交流。

泰國女生Bird Sukanya受戽斗（即下顎比上顎還要突出）問題困擾，所以節目中的韓國整形醫生便為她進行下顎嬌形手術。(WorkpointOfficial@Youtube截圖)

Bird Sukanya在節目的幫助下進行下顎嬌形、鼻部輪廓微整形、與雙眼皮整形手術，她除了在臉上動刀外，節目也尋找身體姿勢嬌形師來訓練她走路與運動的姿態，亦提供造型師為她度身訂造最適合她的造型與穿搭，她整個改造過程，簡直可編寫成一系列「醜小鴨變天鵝」的章節。

【按圖看】泰國女生Bird Sukanya進行矯形的過程，與整容後的樣貌進化歷程▼▼▼

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猶如電影《醜女大翻身》的真人版 整容後樣貌可媲美女星？

泰國女生Bird Sukanya以往額頭寬大，雙眼細小無神、特別是下巴突出的問題在整形後全都不見了。(Let Me In Thailand@Facebook)(WorkpointOfficial@Youtube截圖)

經過數月整形改造的Bird Sukanya於節目中亮相後，她臉上最嚴重的下巴突出問題消失不見，牙齒咬合情況亦明顯改善，眼睛不再下垂，雙眼皮摺變得深邃，眼睛變得更渾圓明亮，臉部的側面輪廓亦得以改善，寬巨大的下巴被精緻的瓜子臉所取代，是次的整形手術可謂相當成功，她坦言完成手術後重獲自信，曾被取笑受盡白眼的她如今身邊亦多了很多追求者，她也一嘗當模特兒的滋味，拍攝廣告硬照，臉龐看起來也有點混血兒的感覺。

【按圖看】泰國女生Bird Sukanya在整容後回復狀態的樣貌，姿勢與造型的巨變▼▼▼

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研究：改變外表不一定重獲自信

然而，像Bird Sukanya在整容後，因「全新樣貌」獲得自信的人並不是大多數，根據外國《BBC》報道指出有英國心理醫生為一些考慮或已進行整容手術的人進行過許多心理諮詢，結果發現她們在接受整形手術後的心理問題仍然存在。

或許長相平凡的人可透過整容來改變樣貌，獲得所謂的「明星相」來換取更多美言讚賞，從而獲得更多自信，但改變外表與改變內心問題從來沒有畫上等號。雖然整形手術可矯治先天畸形或後天創傷造成疤痕等問題，但有些人卻盲目跟隨社會上「整容風氣」來冒險選擇在臉上動工，忽略整容過程存在的風險，而整容失敗的新聞比比皆是。

個人價值應該由自己創造，由心自然地散發自信神采，否則就算變美了，也只如空殼，再者，「美麗」並沒有四海皆準的鐵則，天生麗質或許讓人驚嘆，但「內在美」才是最重要與最令人想窺探的，所以想動刀變美的女生真的要再三思量呢！

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資料來源：《Let Me In Thailand》，《BBC》